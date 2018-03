Oliver Bierhoff sorgt sich um die Emotionen der Fans

Matthäus würde Götze und Schürrle ignorieren

Lothar Matthäus blickt der WM sowie der Zusammenarbeit mit Bundestrainer Joachim Löw zuversichtlich entgegen. "Wir können Jogi alle vertrauen. Was er in den letzten 14 Jahren beim DFB geleistet hat, ist großartig. Darum mache ich mir auch dieses Mal keine Sorgen. Löw wird den perfekten Kader nominieren", schrieb Matthäus in seiner Kolumne auf skysport.de. Für den deutschen Kader hat Matthäus bereits Ideen: "Ich bin überzeugt davon, dass Löw alle drei Stürmer mitnimmt – Werner, Gomez, Wagner. Ter Stegen wird die klare Nummer zwei im Tor."

Für den Rekordnationalspieler dürften Götze und Schürrle "sportlich nicht mehr dazugehören, denn auf ihren Positionen im Mittelfeld haben andere Spieler seit der letzten WM viel bessere Leistungen gezeigt". Dennoch haben sie wohl trotz "ihrer Nichtnominierung noch Chancen – auch weil sie die Helden des Finales von Rio 2014 waren."

Die Chancen der WM-Kandidaten Unantastbar (13) Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos, Leon Goretzka, Mesut Özil, Jonas Hector, Sami Khedira, Julian Draxler, Timo Werner 1 von 4

Aussichtsreich (6) Sebastian Rudy, Mario Gomez, Lars Stindl, Antonio Rüdiger, Mario Götze, Emre Can 2 von 4

Wacklig (14) Bernd Leno, Kevin Trapp, Sandro Wagner, Ilkay Gündogan, Benedikt Höwedes, Julian Weigl, Marco Reus, Julian Brandt, Matthias Ginter, Niklas Süle, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle, Leroy Sane, Benjamin Henrichs 3 von 4

Unwahrscheinlich (7) Jonathan Tah, Serge Gnabry, Amin Younes, Marvin Plattenhardt, Kerim Demirbay, Karim Bellarabi, Kevin Volland 4 von 4 Bierhoff sorgt sich um Fan-Emotionen

Oliver Bierhoff sieht in der zunehmenden Explosion der Gehälter und Ablösesummen eine Gefahr für den Fußball. "Wir alle müssen aufpassen, nicht das Gefühl für die Summen zu verlieren, aber auch für die Emotionen der Fans. Die Gefahr besteht – und erst recht dann, wenn das Produkt, also die Leistung auf dem Platz, den Gagen nicht mehr zu entsprechen scheint", sagte der Nationalmannschaftsmanager dem Handelsblatt.

Bierhoff mahnte daher an, es müsse "wieder mehr um den Sport gehen, nicht nur um Transfers, Ablösesummen und Jahresgehälter."

Vor dem Hintergrund der jüngsten Äußerungen von Per Mertesacker forderte Bierhoff zudem mehr Offenheit und Empathie im Fußball. Der Fall habe ihn "angesichts der Heftigkeit seiner Schilderung doch ein wenig überrascht", sagte Bierhoff. Mertesacker hatte im Nachrichtenmagazin Der Spiegel geschildert, wie der Profi-Sport ihn psychisch wie physisch fast zerstört habe.

Für Bierhoff gilt es daher, "noch stärker dem Individuum zuzuhören und Hilfestellungen anzubieten. Es ist ein sehr komplexes Feld, in dem sicherlich auch die medial aufgebaute Erwartungshaltung nicht zu vernachlässigen ist: Hochjubeln und Runterschreiben können binnen weniger Tage stattfinden."

Ob der Fall Mertesacker etwas ändern werde, sei "schwer zu sagen. Man wird wieder eine Zeit lang genauer hinschauen. Das war ja auch nach dem Selbstmord von Robert Enke im Jahr 2009 so, der mich persönlich sehr traf. Die Nachhaltigkeit herzustellen, ist ein wichtiges Thema, da sind wir alle gefragt. Es geht um junge Menschen, da sind keine Roboter am Werk. Das dürfen wir nie vergessen."

Alonso: Deutschland hat sich noch einmal verbessert

Ex-Weltmeister Xabi Alonso traut sowohl Deutschland als auch seinem Heimatland Spanien bei der WM in Russland den Titel zu. "Beide zählen für mich zum Favoritenkreis, Deutschland sowieso. Sie sind Titelverteidiger und haben sich seit 2014 noch verbessert, haben neue Spieler hochgezogen und ein unglaubliches Selbstvertrauen", sagte der ehemalige Profi von Bayern München im Interview mit Sportbuzzer.

Alonso hob vor dem Duell zwischen dem DFB-Team und Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf besonders den gelungenen Umbruch in beiden Teams hervor. Bei Spanien seien "viele Spieler zwar jung, aber bereits bei Topteams etabliert wie Asensio oder Isco. Sie sind erst 23, 24, haben aber schon zweimal die Champions League gewonnen", sagte der 36-Jährige.

Auch Deutschland habe nach dem Titelgewinn 2014 auf junge Spieler gesetzt, dieser Prozess sei noch nicht beendet. Bundestrainer Joachim Löw baue derzeit "ein Team auf, das in vier Jahren in Katar um den Titel mitspielen kann. Ich glaube, dies ist seine große Stärke. Er schaut auf die Gegenwart, aber auch auf die Zukunft", sagte Alonso.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Bernd Schuster geht nach China

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Bernd Schuster fängt als Trainer beim chinesischen Erstliga-Club Dalian Yifang an. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge des glücklosen chinesischen Trainers Ma Lin an, der nach drei Niederlagen in Folge seit Saisonbeginn gefeuert worden war, wie chinesische Staatsmedien am Dienstag unter Hinweis auf Angaben des Clubs berichteten. Der Verein in der nordostchinesischen Hafenstadt steht damit auf dem letzten Platz der chinesischen Super-Liga. Schuster, ehemals Trainer von Real Madrid, wäre neben Roger Schmidt beim Pekinger Club Guoan und Uli Stielecke bei Tianjin Teda der dritte deutsche Coach in China.

Eintracht-Vorstand fordert 50+1-Reform

Zwei Tage vor der DFL-Mitgliederversammlung hat Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann noch einmal eine Reform der 50+1-Regel gefordert. "Die Bundesliga muss sich im internationalen Wettbewerb behaupten. Jede andere Sicht wäre eine Verkennung von Realitäten im internationalen Medien- und Sponsorenmarkt", sagte der 46-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der Jurist ist jedoch auch entschieden dafür, den Einstieg möglicher Investoren an klar festgeschriebene Bedingungen zu knüpfen. "Der Investor muss die Wurzeln, die Tradition und Kultur des Clubs akzeptieren und darf nicht den Anspruch haben, die Identität des Clubs zu verändern", sagte Hellmann. "Und das wiederum muss durch einen umfassenden Katalog von Punkten abgesichert werden, zum Beispiel den Namen, den Standort oder die Farben des Vereins. Dazu gehören auch fankulturelle Themen wie der Erhalt der Stehplätze."

Die 50+1-Regel soll im deutschen Profifußball den Einfluss von Investoren begrenzen, weil sie ihnen eine Stimmenmehrheit in der Kapitalgesellschaft eines Clubs untersagt. Vertreter aller Erst- und Zweitliga-Vereine werden sich am Donnerstag in Frankfurt am Main treffen, um über die Zukunft der Regel zu diskutieren.

Herthas Darida stößt Czech vom Thron

Hertha-BSC-Profi Vladimir Darida ist tschechischer Fußballer des Jahres. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nahm die Auszeichnung am Montagabend in Prag zum ersten Mal entgegen. Er stieß Torwart-Legende Petr Cech (FC Arsenal) vom Thron, der diesmal Zweiter wurde und seinen zehnten Sieg bei der Ehrung verpasste. Darida hatten zuletzt Knieprobleme geplagt. Er zeigte sich überrascht: "So etwas habe ich überhaupt nicht erwartet – umso mehr ist es für mich eine Verpflichtung für die Zukunft."

Beste Fußballerin des Jahres 2017 wurde die tschechische Nationalstürmerin Lucie Vonkova, die beim FC Bayern München unter Vertrag steht. Als bester Trainer wurde Pavel Vrba von Viktoria Pilsen ausgezeichnet. Über den Gewinner des seit 1965 jährlich vergebenen Preises entscheidet ein Gremium aus Trainern, erfahrenen Nationalspielern, Verbandsfunktionären und Fachjournalisten. Die Verleihung fand im Prager Theater in den Weinbergen statt und wurde live im tschechischen Fernsehen übertragen.

