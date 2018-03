Towers bauen Negativserie aus – war's das mit den Play-offs?

Chemnitz. Gekämpft, geführt – und wieder gescheitert: Mit der 75:69-Niederlage (19:17, 22:17, 13:21, 15:20) gegen die Niners Chemnitz mussten die Hamburg Towers am Freitagabend ihre zwölfte Pleite aus den letzten 13 Spielen in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A hinnehmen. Fünf Spieltage vor Abschluss der regulären Saison müssen die Wilhelmsburger (zehn Siege, 15 Niederlagen) trennen den Tabellenelften nun schon sechs Punkte oder drei Siege von den acht Play-off-Rängen – ein fast aussichtsloses Unterfangen.

Beim Tabellennachbarn kamen die Wilhelmsburger stark in die Partie, führten zwischenzeitlich mit zehn Punkten Vorsprung – doch am Ende ging der Mannschaft des neuen Trainers Benka Barloschky wieder einmal die Luft aus. "Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgehört, den Ball zu bewegen, und es stattdessen mit der Brechstange versucht. Das hat uns heute den Sieg gekostet", sagte Barloschky.