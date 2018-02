Ein toter und ein verletzter Fan bei Frankfurt gegen Leipzig

Nächster US-Boy für Schalke 04

Schalke 04 hat zur kommenden Saison den US-Amerikaner Zyen Jones unter Vertrag genommen. Der 17-Jährige wechselt aus der Jugendakademie des MLS-Clubs Atlanta United nach Gelsenkirchen und soll zunächst in der U19 eingesetzt werden. Nach Weston McKennie, Haji Wright und Nick Taitague ist er der vierte US-Boy, der das U19-Trikot der Schalker tragen wird.

Fan-Drama in Frankfurt: Ein Toter, ein Verletzter

Nach den Fan-Dramen verzichteten die Frankfurter Profis auf den Siegerjubel

In der Schlussphase des Bundesliga-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig (2:1) ist am Montagabend ein Frankfurter Fan auf der Haupttribüne nach einer Herzattacke gestorben. Das teilte die Eintracht gut eine Stunde nach der Partie im Stadion mit. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff war ein Krankenwagen in den Innenraum der Commerzbank Arena gefahren, um diesem Mann und einem weiteren verletzten Anhänger zu helfen. Für den Fan mit der Herzattacke kam jede Hilfe zu spät. Der andere war nach dem Spiel von einem Zaun gestürzt und musste behandelt werden.

Heidel: Tuchel wartet nicht auf Wolfsburg

Den überraschenden Rücktritt von Martin Schmidt beim VfL Wolfsburg hält Christian Heidel für konsequent. "Er hatte das Gefühl, dass es in dieser Konstellation nicht funktioniert. Und da muss man auch mal den Hut ziehen vor einem Trainer, der von sich sagt: Jemand anderes muss übernehmen, es wird keinen Erfolg geben", sagte der Sportvorstand von Schalke 04 bei "100 Prozent Bundesliga" bei Nitro.

Heidel und Schmidt sind befreundet, sie kennen sich von gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05 – dem kommenden Gegner der Wolfsburger am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport-Player). In Thomas Tuchel wird ein zweiter ehemaliger Mainz-Trainer in Wolfsburg gehandelt, doch das hält Heidel für ein unwahrscheinliches Szenario: "Ich kann es mir weniger vorstellen, dass er nach Wolfsburg geht, weil ich schon glaube, dass Thomas auf die ein oder andere größere Nummer wartet - unter Umständen auch zu Recht!"

Fans von Bayern und Besiktas versöhnen sich

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinals zwischen Bayern München und dem türkischen Titelträger Besiktas Istanbul ist es zu einer versöhnlichen Geste gekommen. Über 20 Jahre nach dem letzten sportlichen Aufeinandertreffen und diskriminierenden Verhalten der Bayern-Fans entschuldigten sich diese bei ihren türkischen Gästen mit einem Essen in München.

Rund 70 Fans beider Lager nahmen am Montagabend in München an dem Zusammentreffen teil. Die Kosten für die Bewirtung übernahmen größtenteils die Münchner Fans, die am 17. September 1997 im Olympiastadion Einkaufstüten hochgehalten und das Spruchband "Ihr könnt zum Aldi fahr'n" gezeigt hatten.

Besiktas-Fans werden im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) offiziell nicht erwartet. Nach Krawallen im Europa-League-Viertelfinale 2016/17 gegen Olympique Lyon hatte Besiktas-Präsident Fikret Orman das Gästekontingent für alle Auswärtsspiele zurückgegeben. Dennoch werden einige türkische Fans in der Münchner WM-Arena erwartet.

Überraschtes Wolfsburg sucht neuen Trainer

Der VfL Wolfsburg muss sich schon wieder auf Trainersuche begeben. Mit seinem Rücktritt nach nur 154 Tagen als VfL-Coach überraschte Martin Schmidt die Verantwortlichen der Niedersachsen am Montag. Kurz vor dem wichtigen Abstiegsduell am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ist Sportdirektor Olaf Rebbe gefordert, Chefcoach Nummer drei nach dem Niederländer Andries Jonker und dem Schweizer Schmidt zu verpflichten.

Wer die auf Dienstag (16 Uhr) verlegte Trainingseinheit in der VW-Stadt leiten soll, wollen die Verantwortlichen im Laufe des Dienstags bekanntgeben. VfL-Aufsichtsrat Hans-Gerd Bode zeigte sich "in der Tat überrascht" von Schmidts Abgang und bekannte in der Trainerfrage: "Es ist nicht so, dass wir eine Lösung in der Schublade haben."

Schmidt war beim deutschen Meister von 2009 am 18. September 2017 als Jonker-Nachfolger angetreten. Der Niederländer, der mit dem VfL erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig den Klassenverbleib geschafft hatte, musste nach einem Fehlstart und nur vier Spielen gehen. Unter dem Ex-Mainzer Schmidt stabilisierte sich der VfL zunächst, allerdings blieb die Bilanz aus 22 Spielen mit nur fünf Siegen, elf Unentschieden und sechs Niederlagen bescheiden.

Da auch er die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte, wurde Schmidt zuletzt immer mehr zur Zielscheibe der Kritik. Er wolle dem Verein mit seinem Entschluss ermöglichen, die aktuelle sportliche Situation durch neue Impulse von der Trainerbank zu verbessern, ließ Schmidt ausrichten.

Grigg's on fire! Wigan kegelt ManCity raus

Wigans Will Grigg bei seinem Siegtor gegen Manchester City

Die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan sind mit dem Starensemble von Manchester City sensationell im Achtelfinale des FA-Cups gescheitert. Bei Drittligist Wigan Athletic unterlag der überlegene Tabellenführer der Premier League mit 0:1 (0:0), für die Citizens war es wettbewerbsübergreifend im 42. Spiel erst die dritte Niederlage. Wigan trifft im Viertelfinale Mitte März mit dem FC Southampton auf den nächsten Premier-League-Club.

CIty-Profi Kun Aguero (l.) und Wigan-Coach Paul Cook geigten sich ordentlich die Meinung, Pep Guardiola (r.) versuchte zu schlichten

Der nordirische Nationalspieler Will Grigg, der durch den Song "Will Grigg's on fire" weltweit Berühmtheit erlangte, schoss in der 79. Minute das Siegtor für den krassen Außenseiter, der nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Citys Linksverteidiger Fabian Delph (45+2.) eine Halbzeit lang in Überzahl spielte.

"Das war eine unglaubliche Leistung der Mannschaft. Ich bin Stürmer, wenn ich die Chance für ein Tor bekomme, nutze ich sie. Der FA Cup ist großartig zu mir", sagte Grigg der BBC, nachdem er bei der einzigen guten Konterchance eiskalt zugeschlagen hatte. ManCity-Coach Pep Guardiola nahm sein Team nach der Blamage in Schutz: "Wir haben alles probiert und einen Fehler gemacht. Wir akzeptieren die Niederlage."

Der Platzverweis gegen Delph hatte Guardiola so sehr erzürnt, dass er in der Halbzeit im Spielertunnel auf Schiedsrichter Anthony Taylor losgestürmt war, um den Referee zur Rede zu stellen. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten mit Wigan-Trainer Paul Cook. Taylor hatte nach Delphs Foul an Wigans Max Power zunächst die Gelbe Karte in der Hand, entschied sich aber noch einmal um und zückte glatt Rot.

