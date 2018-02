Wolfsburg-Trainer Schmidt tritt zurück – Club ist enttäuscht

Wolfsburg. Nach nur einem Sieg in den vergangenen neun Bundesligaspielen ist Trainer Martin Schmidt beim VfL Wolfsburg zurückgetreten. Das bestätigte der Club am Montagabend. Der 50 Jahre alte Schweizer informierte am Vormittag Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher, Sportdirektor Olaf Rebbe sowie den Aufsichtsrat über seine Entscheidung.

Laut Vereinsangaben wollte Schmidt durch seinen Schritt dem VfL ermöglichen, die aktuelle sportliche Misere durch neue Impulse von der Trainerbank zu verbessern und den immer weiter ansteigenden öffentlichen Druck – insbesondere gegenüber seiner Person – vom Verein zu nehmen. Diesem Rücktrittswunsch habe Wolfsburg nach "einer intensiven und kontrovers geführten Diskussion" letztlich zugestimmt.

Rebbe ist enttäuscht von Schmidt-Rücktritt

"Martin Schmidt will mit seinem Rücktritt den Weg freimachen, damit der VfL mit einem neuen Cheftrainer schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern kann. Wir hätten dieses Ziel nur allzu gerne mit ihm selbst erreicht, aber wir konnten ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen. Diese entschlossene Haltung gilt es jetzt zu respektieren, wenngleich ich zugeben muss, dass mich dieser Schritt enttäuscht – auch gerade weil er unser Wunschtrainer für den VfL war", wird Rebbe in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Trainerwechsel in der Bundesliga der Saison 2017/18 1. Andries Jonker (VfL Wolfsburg) 18. September 2017. Nachfolger: Martin Schmidt 1 von 8

2. Carlo Ancelotti (Bayern München) 28. September 2017. Nachfolger: Jupp Heynckes 2 von 8

3. Alexander Nouri (Werder Bremen) 30. Oktober 2017. Nachfolger: Florian Kohfeldt 3 von 8

4. Peter Stöger (1. FC Köln) 03. Dezember 2017. Interims-Nachfolger: Stefan Ruthenbeck 4 von 8

5. Peter Bosz (Borussia Dortmund) 10. Dezember 2017. Nachfolger: Peter Stöger 5 von 8

6. Markus Gisdol (HSV) 21. Januar 2018. Nachfolger: Bernd Hollerbach 6 von 8

7. Hannes Wolf (VfB Stuttgart) 28. Januar 2018. Nachfolger: Tayfun Korkut 7 von 8

8. Martin Schmidt (VfL Wolfsburg) 19. Februar 2018. Nachfolger: noch nicht benannt. 8 von 8

Schmidt hatte seinen Posten erst im Laufe dieser Saison, am 18. September, als Nachfolger des ebenfalls glücklosen Andries Jonker übernommen. In 22 Spielen unter Schmidt holten die Niedersachsen gerade mal fünf Siege bei elf Unentschieden und sechs Niederlagen. Das ergibt einen mageren Punkteschnitt von 1,2. Zuletzt war Wolfsburg auf Rang 14 in der Tabelle zurückgefallen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo sich derzeit der 1. FSV Mainz 05 befindet, ist auf einen Zähler geschmolzen.

Wolfsburg vor Abstiegskracher in Mainz

Am Wochenende hatte der VfL unglücklich mit 1:2 gegen Bayern München durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit verloren. Es sollte das letzte Spiel unter Schmidts Regie werden. Wer am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim richtungweisenden Kellerduell in Mainz, Schmidts Ex-Club, auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch unklar.

( wal )

