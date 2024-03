Hamburg. Im Interview spricht „In aller Freundschaft“-Star Andrea Kathrin Loewig über ihre Kreuzfahrt-Sucht, Familienpläne und ihre TV-Rolle.

Andrea Kathrin Loewig stellt ihr schauspielerisches Talent unter Beweis – aber nicht wie gewohnt im TV, sondern auf hoher See. Die beliebte „In aller Freundschaft“-Darstellerin wird als eine von fünf geladenen Stars auf der TUI Cruises Themenreise „TV-Ärzte an Bord“ (30.05. bis 10.06.2024) das Publikum mit ihrem Soloprogramm auf eine Zeitreise in die „Goldenen Zwanziger“ nehmen. Die Fahrt mit der „Mein Schiff 4“ Richtung Norwegen startet und endet in Bremerhaven.

Welche besonderen Erinnerungen Andrea Kathrin Loewig, die in der ARD-Serie Dr. Kathrin Globisch spielt, an ihre bisherigen Familienkreuzfahrten hat, was sie mit ihrer Tochter Josephine plant und ob es für sie nach 25 Jahren bei „In aller Freundschaft“ weitergeht, hat sie uns im Interview verraten.

Hamburger Abendblatt: Mit wem werden Sie die 11-tägige Kreuzfahrt antreten? Und worauf freuen Sie sich am meisten?

Andrea Kathrin Loewig: Neben meinen Kolleginnen und Kollegen, die mitfahren, begleitet mich eine liebe Freundin auf die Mein Schiff 4 nach Norwegen, die mich bei meinem Konzert unterstützen wird und noch niemals auf einem Kreuzfahrtschiff war. Diese große Freude einer solchen Reise möchte ich ihr gern ermöglichen.

Gibt es Vorurteile, die Sie vorher gegenüber Kreuzfahrten hatten?

Ich habe immer gedacht, dass Kreuzfahrten nichts für mich sind, bis ich das erste Mal gefahren bin und das sogar sehr genossen habe. Mein zweites Vorurteil war, dass ich nicht seetauglich bin. Ich dachte, ich werde bestimmt seekrank. Das war ich dann auch tatsächlich ab und zu mal, aber nicht so stark, dass es mich total eingeschränkt hätte. Außerdem hat die Freude über das Reisen auf hoher See damals schon überwogen und ich wurde süchtig danach.

Unvergessliche Familienurlaube: Diese Erinnerungen teilt sie mit ihrer Mutter

Was wäre für Sie das Schlimmste, das Ihnen auf hoher See passieren könnte?

Ein starker Sturm mit meterhohen Wellen. Zum Glück sind die Kreuzfahrtschiffe heutzutage so gebaut, dass einem an Bord nichts passieren kann.

Haben große Pläne: Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig mit Tochter Josephine © picture alliance / Eibner-Pressefoto | Zichy /Eibner-Pressefoto

Sie gehen gerne mit ihrer Mutter und Tochter auf Kreuzfahrt. Welche Erinnerungen kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an gemeinsame Reisen zurückdenken?

Für meine Mama ist es nun überhaupt die schönste Art, entspannt zu reisen. Mehrere Orte und Landschaften innerhalb einer Reise zu sehen. Jede Reise ist für uns tief in den Erinnerungen gespeichert, als schöne gemeinsame Zeit. Mittelmeer, Schottland, England oder die Norwegen-Reise. Wir schwärmen von allen. Wir haben Reykjavik und Monaco gesehen. Es war alles wunderschön. Die Mischung der tollen Gegenden macht es, diese können wir in Einzelurlauben nicht in dieser Fülle erleben und sehen.

Auf in die Karibik! Große Pläne mit Tochter Josephine

Welche Reise würden Sie gerne mit Ihrer Tochter unternehmen und warum?

Ich möchte gerne mit Josephine in die Karibik, dort waren wir beide noch nie. Im Moment möchte ich immer meine Mama mitnehmen, solange sie noch fit und gesund ist. Die Karibik wäre wegen der Hitze nicht mehr das richtige Reiseziel für meine Mutter. Deswegen verschieben wir diese Reise mit Josephine auf später.

Gibt es ein Schreckerlebnis in einem Ihrer Urlaube, das Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben ist?

Ich habe einen Malkurs auf einer Kreuzfahrt gebucht, Aquarell malen. Nach einiger Zeit, während wir malten, schlug eine große Welle gegen das Fenster, an dem ich saß. Ich habe mich etwas erschrocken, das Ergebnis des Tages: Das Aquarell blieb mein unvollendetes Werk: der Kolibri.

Über „In aller Freundschaft“: „Wir haben die Uhr wieder auf Anfang gestellt“

von links: Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann), Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) © MDR/Saxonia/Tom Schulze | MDR

„Ich habe immer gesagt, entweder steige ich dann aus oder die Serie ist zu Ende“, sagten Sie über die TV-Hochzeit von Dr. Globisch und Dr. Heilmann. Was hat Sie zum Bleiben bewegt?

Ich will nicht aussteigen und deswegen mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Wir haben die Uhr wieder auf Anfang gestellt und ich erlebe meine Rolle gerade völlig neu.

An Bord werden Sie die Gäste mit Liebesgeschichten und Musik aus den 20ern auf eine Zeitreise mitnehmen. Was macht ihre eigene Liebesgeschichte zu einer besonderen?

Wenn man nicht aufhört, an den Zauber der Liebe zu glauben, erlebt man ihn immer wieder neu! Für jeden sollte doch seine eigene Liebesgeschichte die ganz Besondere sein!