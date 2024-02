Hamburg. Empfehlung oder Pflicht? Ein Tropenmediziner erklärt, welche Impfungen Sie für welche Kreuzfahrt wirklich brauchen.

Impfungen für die anstehende Kreuzfahrt: Welche sind Pflicht, welche werden empfohlen und welche betreffen mich überhaupt? Vor allem wenn tropische Länder angesteuert werden, wollen Reisende abklären, wie sie sich vor möglichen Krankheiten bestmöglich schützen können – schließlich möchte niemand mit einer Virusinfektion als Begleiter aus dem Urlaub zurückkehren.

Vorweg: Spezifische Impfungen, die auf jeder Kreuzfahrt erforderlich sind, gibt es nicht. Impfungen, die empfohlen werden, hängen von verschiedenen Faktoren ab: dem Reiseziel, der eigenen Gesundheit, der Reisedauer und den aktuellen Gesundheitsbedingungen an Bord des Schiffes sowie in den Häfen, in denen ein Halt geplant ist.

Kreuzfahrt: Standardimpfungen auffrischen

Wichtig: Man sollte rechtzeitig vor Reiseantritt die Standardimpfungen, die auch für Deutschland empfohlen sind, aktualisieren. Das kann die zuständige Hausärztin oder der Hausarzt machen.

Doch was zählt alles zu den empfohlenen Standardimpfungen, die man unabhängig vom Reiseziel vorgenommen haben sollte? „Darunter fallen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten, sowie für alle Menschen, die nach 1970 geboren sind, Masern, Mumps und Röteln. Für Menschen, die älter als 60 Jahre sind, gibt es noch zusätzliche Impfungen wie die gegen Pneumokokken (Lungenentzündung), Influenza, Gürtelrose (Herpes zoster) und auch jährlich gegen Corona“, so Dr. med. Johannes Jochum, Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Generell sollte man sich vor Reiseantritt einer Kreuzfahrt jedoch beim eigenen Hausarzt beraten lassen, da immer individuell entschieden wird, was aufgefrischt werden sollte.

Impfungen gegen Grippe und Corona

Da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid zu einer endemischen Krankheit herabgestuft hat, haben die Reedereien entsprechend ihre Gesundheitsprotokolle aktualisiert. Impfungen und Antigentests sind in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich, allerdings weisen viele Reedereien darauf hin, dass Gesundheitsbehörden einiger Länder nach wie vor Impfungen verlangen können.

Auch wenn eine Covid-Impfung nicht mehr verpflichtend ist – es gibt spezifische Risiken, da auf einem Schiff viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. „Das Risiko für Atemwegserkrankungen ist dort deutlich höher, da sich diese vergleichsweise leicht ausbreiten können“, erklärt Dr. Jochum. „Es gab viele Ausbrüche von Grippe, Corona oder Durchfallerkrankungen auf Kreuzfahrten. Daher würde ich eine Impfung gegen Grippe und – entsprechend den STIKO-Empfehlungen – gegen Corona empfehlen. Eine wichtige Komponente zur Verhütung von Durchfallerkrankungen ist eine gute Händehygiene.“

Kreuzfahrt-Impfungen: Karibik, Südamerika, Afrika

Je nach Reiseziel, werden verschiedene Reiseimpfungen empfohlen. „Die Impfung gegen Hepatitis A würde man weltweit empfehlen“, so Dr. Jochum. „Im tropischen Afrika, Südamerika und teilweise in der Karibik kommt noch das Gelbfieber hinzu. Eine sehr schwere Erkrankung, die nur in ganz bestimmten Gegenden vorkommt. Eine Impfung gegen Gelbfieber wird daher von einigen Behörden bei der Einreise verlangt“, so Dr. Jochum.

Impfung gegen Gelbfieber

Gelbfieber ist außerhalb von Afrika nur auf dem südamerikanischen Festland südlich des Panamakanals und auf Trinidad verbreitet. Wenn man beispielsweise Costa Rica oder die karibischen Inseln (außer Trinidad) ansteuert, gibt es das Risiko von Gelbfieber nicht, demnach braucht man aus medizinischer Sicht auch keine Impfung. „Man sollte im Zweifel jedoch mit der Reederei abklären, ob es seitens der Schiffe Vorgaben einer Impfung gibt“, weist Dr. Jochum hin.

Gelbfieber tritt zwar extrem selten bei Reisenden auf, da die Krankheit aber so gefährlich ist, würde man die Impfung bei einem Besuch der Länder empfehlen. Hier wäre es sinnvoll, sich langfristig im Voraus einer geplanten Kreuzfahrt von einer Reisemedizinerin/einem Reisemediziner oder einer speziellen Ambulanz beraten zu lassen. Denn: Gelbfieber darf nicht jeder impfen. „Es gibt offizielle Gelbfieberimpfstellen. Dies können Praxen von Reisemediziner:innen oder tropenmedizinische Ambulanzen sein, manchmal auch Gesundheitsämter.“

„Vor der Impfung muss eine ärztliche Überprüfung stattfinden“

Wichtig zu wissen: Es handelt sich dabei um einen Lebendimpfstoff, bei dem sich abgeschwächte Impfviren im Körper vermehren. „Es muss daher ärztlich überprüft werden, ob man die Impfung gegen Gelbfieber überhaupt bekommen darf. Menschen mit einer Immunschwäche oder Vorerkrankung, aber auch ältere Menschen über 60 Jahre haben ein erhöhtes Risiko bei der Impfung, daher ist eine reisemedizinische Beratung vorher dringend notwendig. Auch sollte man sich in solchen Fällen fragen, ob man statt der Impfung nicht lieber auf einige Landgänge verzichtet und in diesen Gebieten lieber an Bord bleibt“, empfiehlt der Hamburger Facharzt.

Wenn man nicht gegen Gelbfieber geimpft werden kann, gibt es die Möglichkeit, sich eine ärztliche Bescheinigung ausstellen zu lassen. Das sollte man individuell bei der Reiseberatung besprechen. Die Länder können dies anerkennen, müssen es aber nicht. Dr. Jochum: „Wenn man ohne Impfung mit einem Zertifikat an Land geht, muss man berücksichtigen, dass es teilweise Länder gibt, die einen nicht einreisen lassen – aus Angst, dass man Gelbfieber einschleppen könnte.“

Impfung gegen das Dengue-Fieber

Auch das Dengue-Fieber kommt häufig in der Karibik vor. Die Impfung, die seit Dezember 2022 in Europa zugelassen ist, ist seit dem Frühjahr 2023 auch in Deutschland verfügbar. „Diese ist aber nur für Menschen empfohlen, die das Dengue-Fieber schon mal durchgemacht haben. Die Impfung wirkt da einerseits besser, andererseits haben diese Menschen ein etwas höheres Risiko für Komplikationen. Für Urlauber, die nur wenige Tage in der Karibik an Land sind oder diese Krankheit noch nicht durchgemacht haben, gibt es keine Empfehlung“, erklärt Dr. Jochum.

Ansteckungsgefahr Tropenkrankheit

Natürlich gibt es noch viele weitere tropische Infektionskrankheiten, aber das Risiko, sich eine der Krankheiten einzufangen, sei laut dem Fachexperten des Hamburger Universitätklinikum sehr gering. Eine Kreuzfahrt gilt daher aus medizinischer Sicht als eine eher sichere Reiseart. „Die Landgänge sind häufig kurz, daher ist das Risiko sich mit einer Tropenkrankheit zu infizieren deutlich geringer, als wenn man auf eigene Faust quer durch die Karibik oder Mittelamerika reist“, so Dr. Jochum.