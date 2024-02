Hamburg. Eine Kreuzfahrt bietet für Familien mit Kindern viele Vorteile. Ein Experte verrät, worauf Sie bei der Buchung jedoch achten sollten.

Ein Urlaubsvergnügen für Groß und Klein: Immer mehr Reedereien richten ihr Kreuzfahrt-Angebot auf die Ansprüche und Wünsche von Familien mit Kindern aus. Von speziellen Restaurants über die Betreuung an Bord bis hin zu verschiedenen Erlebnismöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen – eine Kreuzfahrt ist für viele Familien die beste Möglichkeit, ganz entspannt verschiedene Länder und Traumstrände zu entdecken, ohne ständig den Koffer packen zu müssen. Doch worauf sollte man bei der Buchung achten? Und ab welchem Alter dürfen die Kleinsten überhaupt mit auf See?

Kreuzfahrt mit Kind: Wer darf mit?

Reedereien wie AIDA, TUI oder Costa gestatten die Mitreise von Babys erst ab 6 Monaten. Hapag Lloyd Cruises beispielsweise erst ab einem Alter von 8 Monaten, weltweit sogar erst ab 2 Jahren. Und auch Länge und Kurs einer Reise spielen diesbezüglich eine Rolle: Ein Baby muss mindestens 12 Monate alt sein, wenn der Kurs des Schiffes drei oder mehrere aufeinanderfolgende Seetage beinhaltet.

Tipp: Reisezeitraum beachten

Dass man bei der Buchung jedoch ein paar wichtige Dinge beachten muss, weiß auch das Kreuzfahrt-Blogger-Ehepaar Susanne und Wolfgang Schulz. Als Familie mit insgesamt fünf Kindern bereisten sie mit verschiedenen Kreuzfahrtschiffen verschiedene Länder und Meere – und sammelten wertvolle Urlaubserfahrungen.

Ihr Tipp: Anstatt sich von Angeboten verleiten zu lassen, sollte man bei der Buchung Details wie den Reisezeitraum sinnvoll wählen. „Erfahrungsgemäß gibt es an Bord in der Hauptferienzeit am meisten Angebote für Kinder. In den Ferien-Randzeiten kann das schon abgespeckt sein. Wir haben dann schon erlebt, dass Altersgruppen im Kids-Club zusammengelegt wurden, was dazu geführt hat, dass die älteren Kinder sich dort nicht so wohlgefühlt haben, weil immer nur etwas für die Kleineren angeboten wurde“, so Kreuzfahrtliebhaber Schulz.

Kreuzfahrt mit Kind: Das sollten Sie lieber lassen

Für Kreuzfahrtfamilienneulinge ist auch die Anzahl der Tage entscheidend. „Ich würde davon abraten, gleich eine lange Reise zu buchen“, rät der fünffache Vater. Mit einer kurzen Reise ohne langen Flug zum Abfahrtshafen sei man mit Kindern auf der sicheren Seite. „So können Eltern und Kinder erst einmal hineinschnuppern, ob das wirklich etwas für diese Familie ist.“

Auch das Thema Seetauglichkeit kann eine Rolle spielen. Denn: Kleinkinder ab zwei Jahren können seekrank werden. Das Gleichgewichtssystem ist in diesem Alter so weit entwickelt, dass Schiffsbewegungen Schwindel und Erbrechen auslösen können. Babys leiden daher eher selten an Reisekrankheiten. Um an Bord keine bösen Überraschungen zu erleben, ist man mit einer kürzeren Kreuzfahrt auf der sicheren Seite. Im Falle einer Seekrankheit empfiehlt es sich, ihr Kind mit ausreichend Flüssigkeit (Wasser, ungesüßter Ingwertee) zu versorgen und ausreichend frische Luft zu tanken.

Kreuzfahrt mit Kind: Schiffsgröße, Angebot, Kabine

Auch auf das Angebot an Bord des Schiffes sollte geachtet werden, wenn man mit kleinen Familienmitgliedern reist. Ein Betreuungsprogramm ist oft sinnvoll, damit auch Eltern auf ihre Kosten kommen: „Besonders hat es sich immer gelohnt, die Kinder dazu zu animieren, zum Kids-Club zu gehen. Das bedeutete nicht nur Zeit für die Eltern allein, sondern auch, dass die Kinder andere Kinder kennengelernt haben”, so Wolfgang Schulz.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Wahl des Schiffes gelegt werden: „Je größer das Schiff, desto geeigneter für Kinder“, so Familie Schulz. Denn je größer die Fläche, desto größer ist oft auch das Angebot für Kinder. So bieten verschiedene Pools mehr Platz, ein Kinder-Restaurant richtet sich mit speziellen Zeiten und seinem Essensangebot an die Kleinen.

Auch die Wahl der Kabine kann als Familie eine wichtige Rolle spielen: „Wenn möglich, sollte die Kabine in der Mitte des Schiffes liegen. Dort ist am wenigsten Seegang zu spüren und erleichtert den Kindern (und Eltern) die Eingewöhnung“, so der Kreuzfahrt-Reiseliebhaber.