Bargteheide. Der Bargteheider Nils Bollenbach möchte sich bei der Wahl im kommenden Jahr für die Grünen um ein Bundestagsmandat bewerben. Das gab der erst 19-Jährige bei der Jahreshauptversammlung der Stormarner Grünen im Schulzentrum Am Heimgarten in Ahrensburg bekannt.

Mitglieder unterstützen Kandidatur einstimmig

„Es ist Zeit, dass junge Menschen endlich die Chance bekommen, ihre Zukunft mitzugestalten“, sagte der Bargteheider. Deshalb werde er sich auf dem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am 31. Oktober für einen aussichtsreichen Platz auf der Grünen-Landesliste bewerben. Bollenbach ist bürgerliches Mitglied der Grünen-Fraktion in seiner Heimatstadt, außerdem im Kreisvorstand und im Landesparteirat aktiv. Im Sommer machte er am Eckhorst-Gymnasium in Bartgeheide sein Abitur, möchte ab Herbst Kunst und Schauspiel studieren. Kreisweite Bekanntheit erlangte der 19-Jährige als einer von zwei Sprechern von „Fridays for Future“ in Stormarn.

„Die großen Themen, etwa der Klimaschutz, werden auf Bundesebene verhandelt. Dort möchte ich mich einbringen“, sagte Bollenbach. Von den Stormarner Grünen bekam er Rückendeckung. Bei der Jahreshauptversammlung unterstützten die Mitglieder einstimmig Bollenbachs Kandidatur.