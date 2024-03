Glinde. Täter entwenden die mehr als 60.000 Euro teuren Fahrzeuge nachts von Grundstücken in Glinde. Besitzer bekommen nichts mit.

Autodiebe haben zwei Luxus-BMWin Glinde gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei schlugen die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, 4. und 5. März, zwischen 22 und 7.45 Uhr zu. Von den beiden Fahrzeugen mit OD-Kennzeichen, deren Neupreis jeweils bei mehr als 60.000 Euro liegt, fehlt jede Spur.

Von einem Privatgrundstück am Schrödersweg entwendeten die Unbekannten einen schwarzen BMW 540i xDrive. Im nicht weit entfernten Willinghusener Weg hatten sie es auf einen schwarzen BMW 520d abgesehen. Auch dieses Auto war zuvor auf einem Grundstück abgestellt worden.

Diebe stehlen zwei Lusxus-BMW: Kripo hofft auf Zeugen

Die Besitzer bekamen von den Dieben nichts mit. Wie sie in die Fahrzeuge gelangen und sie anschließend starten konnten, ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei hofft nun, dass Zeugen in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittler fragen, wem in den Straßen Schrödersweg und Willinghusener Weg in Glinde etwas aufgefallen ist. Auch Tipps zum möglichen Verblieb der beiden schwarzen BMW sind willkommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

kx