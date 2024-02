Glinde. Mirco Tensfeldt macht nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Warum der 46-Jährige schon zu früher Stunde im Büro aufschlägt.

Er ist hart im Nehmen: die Schulter dauerhaft geschädigt, dazu mehrere ausgeheilte Rippen- sowie andere Knochenbrüche. Wenn Mirco Tensfeldt von den Verletzungen erzählt, die er während seiner Berufslaufbahn erlitten hat, klingt das nicht so, als wolle er um Mitleid betteln. Es ist halt passiert, Mund abwischen und weitermachen. Nach diesem Motto ist der Stormarner verfahren. Die Blessuren hat sich der Polizist nicht bei Auseinandersetzungen mit Randalierern zugezogen, sondern in der Funktion als Einsatztrainer. Es waren Übungen mit jungen und alteingesessenen Kollegen, die für ihn schmerzhaft verliefen. Der 46-Jährige hat stets das große Ganze im Blick. In jener Rolle zum Beispiel, dass andere Beamte bestmöglich auf bestimmte Situationen vorbereitet sind. Das hat ihm Anerkennung gebracht. Sein bisheriges Wirken ist nun wieder mit einem Aufstieg belohnt worden. Tensfeldt hat den Chefposten auf der Glinder Polizeistation übernommen.