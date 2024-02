Glinde. Kia verschwindet vom Fahrbahnrand. Erst vor wenigen Tagen war in der Nähe ein Hyundai entwendet worden. Sind Serientäter unterwegs?

In Glinde ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. und 26. Februar, ein SUV vom Modell Kia EV6 entwendet worden. Wie die Polizei informiert, verschwand das Fahrzeug in der Zeit zwischen 20.50 Uhr und 10 Uhr des Folgetags an der Bahnstraße. Der Eigentümer hatte den weißen Wagen zuvor direkt am Fahrbahnrand geparkt.