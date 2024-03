Glinde. Natalia Lenz hat genug vom Angestelltendasein in der Pflege. Ihre Firma mit Sitz in Glinde bietet Patienten besonderen Service.

Der Standort ihres Büros in der Glinder Marktpassage ist zwar nicht die erste Wahl, weil sie eigentlich in Oststeinbek Räume mieten wollte in unmittelbarer Nähe des Wohnsitzes. Dort war für Natalia Lenz aber nichts zu bekommen. Sie hatte keine Lust, noch länger zu warten, um etwas Passendes in der 9000-Einwohner-Gemeinde zu finden. Der Drang, sich beruflich umzuorientieren und sein eigener Chef zu sein, ist einfach zu groß gewesen. Die Frau hat sich selbstständig gemacht in einem Alter, in dem eine Existenzgründung für viele nicht mehr infrage kommt. Sie ist 51 Jahre, führt mit einem Partner einen ambulanten Pflegedienst, der jetzt den Betrieb aufgenommen hat.