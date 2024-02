Trittau. Biogasanlage von Landwirt Friedrich Klose versorgt bereits einige Haushalte. Details zum Netzanschluss erfahren Bürger beim Infoabend.

Die Gemeinde Trittau sieht noch erhebliches Ausbauspotenzial bei der Versorgung der lokalen Haushalte mit Fernwärme. Bei einem Infoabend zum Thema am Dienstag, 20. Februar, von 19 Uhr an im Forum des Gymnasiums Trittau (Heinrich-Hertz-Straße 7) will sie die Bürger über den möglichen Ausbau des lokalen Fernwärmenetzes informieren. Denn viele Hauseigentümer suchen wegen der gestiegenen Gaspreise nach alternativen Heizungsformen.