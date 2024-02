Bargteheide. Beim Career Day in der IT-Firma Topmotive helfen 20 Betriebe bei der Berufswahl und stellen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Es ist längst nicht mehr nur der Gesundheitssektor mit Alten- und Krankenpflege, der in besonderem Maß vom Fachkräftemangel betroffen ist. Das spüren auch die Unternehmen in Bargteheide. Exemplarisch dafür stehen die mehr als 160 Firmen in den beiden großen Gewerbegebieten östlich des Südrings. Das IT-Unternehmen TopMotive aus dem Gewerbegebiet Langenhorst hat sich jetzt auf den Weg gemacht, diesem Engpass aktiv zu begegnen.

Für Donnerstag, 8. Februar, hat Europas führender Softwareanbieter für Katalog- und Warenwirtschaftssysteme sowie individuelle Services rund um den Kfz-Ersatzteilmarkt zum Career Day eingeladen – und 20 Firmen werden dabei sein.

Berufswahl: Namhafte Firmen in Bargteheide werben um Nachwuchs – gemeinsam

„Eigentlich ist es ja schon unser zweiter Anlauf für dieses Format“, gesteht Nina Rumstedt aus der Abteilung People & Culture Management von Topmotive. Im Vorjahr habe man einen ersten Versuch unternommen, der allerdings nicht so erfolgreich verlief. „Da hatten wir uns nur auf die hauseigenen sechs Ausbildungsberufe beschränkt, was leider nicht auf das erhoffte Interesse an den Schulen stieß“, so Rumstedt.

Daraus habe man aber gelernt und sich dieses Mal deutlich breiter aufgestellt. „Wir haben verstärkt nicht nur auf regionalen Berufsmessen recherchiert, sondern in beiden Gewerbegebieten zudem kräftig die Werbetrommel gerührt, mit Flyern und persönlichen Besuchen in den Firmen“, berichtet Rumstedts Kollegin Anouk Carolin Lauenstein.

Career Day: Viele namhafte Unternehmen haben zugesagt

Allein im Gewerbegebiet nördlich und südlich der Lohe haben rund 130 Unternehmen ihren Sitz, darunter namhafte Firmen wie Langnese (Honig), Dibbern (Porzellan und Glas), Flexi (Hundeleinen), Bartels-Langness mit Famila und Backring Nord sowie der Motorenbauer und Hersteller von Antriebselektronik Getriebebau Nord. Im weiter östlich gelegenen Gewerbegebiet Langenhorst ist unterdessen neben Topmotive und vielen anderen Dienstleistern wie etwa Elektro Timm auch ein Aldi-Zentrallager ansässig.

2019 ist die IT-Firma Topmotive in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet Langenhorst gezogen und nun erstmals Gastgeber für eine Berufsmesse. © Topmotive | Topmotive

Fast die Hälfte aller Berufsgattungen ist heute vom grassierenden Fachkräftemangel mehr oder weniger akut betroffen. Dazu zählen verstärkt akademische Berufsgruppen in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen im Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, IT sowie Softwareentwicklung und Programmierung.

Breites Spektrum an Branchen ist vertreten

Doch auch im Handwerk, von der Elektroinstallation und -montage über Zerspanungstechnik und Kunststoffverarbeitung, bis zum Rohrleitungsbau, der Schweißtechnik und dem Maschinenbau sind die personellen Engpässe hinsichtlich gut ausgebildeter Fachkräfte eklatant. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen sieht den Fachkräftemangel als Risiko für ihre Existenz und die Wettbewerbsfähigkeit.

So verwunderten die Topmotive-Organisatoren die vielen positiven Rückmeldungen auf ihre Initiative zum Career Day nicht. Diesmal umfasst das Portfolio der teilnehmenden Firmen ein breites Spektrum an Branchen. Der Einzelhandel ist mit Bartels-Langness und Aldi ebenso vertreten wie der Bankensektor (Haspa), Transport und Logistik (Sterac), ein Pharmaunternehmen (allergopharma), ein Pflegedienst (Zwick), Handwerksbetriebe (Elektro, Dachdeckerei, Heizung, Sanitär) und Dienstleister wie die Pferdeklinik Bargteheide.

20 verschiedene Stände und zehnminütige Vorträge

Sie alle dürfen sich am Donnerstag im großen Saal von Topmotive mit eigenen Ständen präsentieren. „Außerdem sind etwa zehnminütige Vorträge geplant, in denen die Firmen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen können“, erklärt Lauenstein. Allein beim Gastgeber Topmotive sind es sechs verschiedene Optionen, vom Fachinformatiker über Bürokaufleute bis zu dualen Studiengängen für IT-Sicherheit und Medieninformatik.

Auch die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe, hier die Geschäftsführerin Kathleen Wieczorek, wird beim Career Day in Bargteheide vertreten sein. © Lutz Kastendieck | Lutz Kastendieck

„Mit unserer Initiative wollen wir die Türen zu den hier ansässigen Unternehmen öffnen und zeigen, welche attraktiven Karrierechancen und Arbeitsplätze in unserer Region möglich sind“, sagt Rumstedt. Oftmals sei gar nicht bekannt, was für namhafte und teilweise weltweit agierenden Unternehmen in der Stadt Bargteheide ihren Sitz haben. Um die professionelle Berufsberatung abzurunden, sei es zuletzt sogar gelungen, auch noch die Bundesagentur für Arbeit ins Boot zu holen.

Schon mehr als 250 Anmeldungen aus sechs Schulen

Das vielseitige Angebot kommt offenbar an. Bislang haben sich bereits fünf weiterführende Schulen aus Bargteheide und die Berufsschule Ahrensburg mit mehreren Klassen und mehr als 250 Schülern angemeldet. Auch Jugendzentren bekundeten Interesse, für die Berufsmesse bei Topmotive zu werben.

Das Unternehmen kann sich durchaus vorstellen, den Career Day auch in den kommenden Jahren auszurichten. „Das Feedback aus den Unternehmen und den Schulen war so positiv, dass wir da absolut offen sind und sicher wieder als Veranstalter zur Verfügung stehen würden“, sagt Nina Rumstedt.

Mehr zum Thema

Zumal es laut Informationen der Stadtverwaltung in Bargteheide mehr als 1250 Gewerbebetriebe gibt. Die angesichts des demografischen Wandels und des in den kommenden Jahren zu erwartenden massiven Rückgangs an Erwerbstätigen aktiv um neue Mitarbeiter werden werben müssen.

Topmotive selbst beteiligt sich schon seit Jahren an regionalen Berufsmessen, um das Unternehmen weit über die Grenzen von Bargteheide hinaus bekannt zu machen. So ist man zuletzt auch stets beim Format „Jobpark“ an der Anne-Frank-Schule aktiv gewesen, wo Schüler unter anderem über Workshops Einblicke in die moderne Arbeitswelt nehmen können.