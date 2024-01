Elmshorn. Am 17. Juni geht es zum „Schnuppern“ per Bus-Shuttle in Elmshorns Arbeitswelt. Für welche 37 Firmen ab 1. Februar die Anmeldung läuft.

Der Schulabschluss naht – und was dann? Du weißt nicht, welche Schulfächerkombination für den späteren Berufsweg sinnvoll sein könnte? Für Angelika von Bargen von den Wirtschaftsförderern der Stadt Elmshorn und ihre Mitstreiter im Organisationsteam der Nachtschwärmer JobTour ist die Beantwortung dieser Fragen eine Herausforderung, der alle gern nachkommen.