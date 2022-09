Berufsmesse Geesthacht Fachkräftemangel: Der schwierige Weg zum Azubi

Geesthacht. In seiner Hand hält er einen Kolben, der einem Schweißbrenner sehr ähnlich sieht. Finn Saß sitzt an einem Tisch und "schweißt" eine Naht - zumindest wirkt es für ihn so. Denn der 14-Jährige trägt einen Virtual-Reality-Helm. Auf dem Bildschirm vor seinen Augen kann er genau sehen, ob er eine gerade Linie zustande bringt.

Eigentlich drückt der Geesthachter den "Brenner" jedoch nur auf eine kleine Holzhalterung. Und sitzt in der Sporthalle der Alfred-Nobel-Schule. Etwa 1000 Schülerinnen und Schüler sind an diesem Tag dort, das Gedränge ist groß: Rund 70 Unternehmen stellen sich bei der Berufsmesse "Überflieger - Mit Ausblick auf die Zukunft" vor - und geben Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe.

Berufsmesse Geesthacht: Gerade im Handwerk herrscht Fachkräftemangel

Denn gerade in Zeiten von Fachkräftemangel sind Azubis heiß begehrt. Die Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH, an deren Stand Finn "schweißt", ist eine der vertretenen Firmen - sie stellt Silo-Tanker her, in denen zum Beispiel Getreide transportiert wird.

Schüler Finn Saß und Ausbilder Robert Lange "schweißen" gemeinsam eine Naht am PC.

Foto: Alexander Sulanke

Das virtuelle Schweißen möchte sich hier kaum jemand entgehen lassen - schnell hat sich vor dem Tisch eine Menschentraube gebildet. Finn ist schon überzeugt: "Ich möchte später im Handwerk arbeiten, weil ich gern etwas mit den Händen mache." Eine Aussage, die viele Unternehmen der Branche freuen sollte.

Denn auch bei Feldbinder gibt es nicht genügend Fachkräfte. "Es ist wirklich schwierig geworden, Azubis für den handwerklichen Bereich zu finden", sagt Leonie Gehre (21), die bei der Firma eine Ausbildung zur Industriekauffrau macht. Aber wie geht man dagegen an? Auf Messen gehen und Kooperationen mit Schule schließen, erklärt Ausbilder Robert Lange.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thomas Kähler und Mario Pengel von EDM bei der Berufsmesse.

Foto: Alexandra Schrader

Unternehmen versuchen in der Region bekannter zu werden

Das bestätigen auch Mario Pengel und Thomas Kähler. Sie arbeiten bei der Firma Elektromontage Nord. "Ich habe schon als Kind viel mit Lego gespielt, da wusste ich, dass ich gern ins Handwerk gehen möchte", so Pengel. Nachwuchs zu finden sei für den Betrieb mit knapp 50 Personen jedoch schwierig. "Wir versuchen, in der Region bekannter zu werden und so an junge Menschen zu kommen." Elektroniker für Betriebstechnik oder Industriemechaniker - beides seien gute Ausbildungen in ihrem Unternehmen.

Neben handwerklichen Betrieben präsentieren auf der Messe auch Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, Einzelhändler und medizinische Einrichtungen ihre Arbeit. Unsere Redaktion ist auch dabei.

Volontärin Alexandra Schrader betreut mit Kollegen den Stand auf der Berufsmesse in Geesthacht.

Foto: Alexander Sulanke

Berufsmesse war eigentlich für Februar angesetzt

"Das hier ist eine tolle Möglichkeit, um Fragen direkt an Menschen aus einer bestimmten Branche zu stellen", sagt Geesthachts Bürgervorsteher Samuel Walter Bauer (SPD).

Häufig bringe Schülerinnen und Schüler ein solches Angebot viel weiter als eine allgemeine Berufsberatung. Welchen Schulabschluss die Jugendlichen ins Augegefasst haben, spielt hier keine große Rolle. Wer den Allgemeinbildenden Schulabschluss, die mittlere Reife oder Abitur machen will, kann sich nach beruflichen Perspektiven umsehen.

Ursprünglich war die Messe, die die Alfred-Nobel-Schule im Kooperation mit dem Otto-Hahn-Gymnasium organisiert hat, schon für Februar geplant. Wegen der Pandemie war sie jedoch verlegt worden.