Zeugen gesucht! Fahrgast prügelt auf Taxifahrer ein – diverse Verletzungen

Drei Männer waren nach einen Discobesuch in Hamburg zugestiegen. In Barsbüttel angekommen wollten sie nicht zahlen. Zeugen gesucht.

Barsbüttel/Hamburg. Drei Männer haben am Sonntagmorgen in Barsbüttel einen Taxifahrer attackiert. Der 57-Jährige erlitt diverse Verletzungen und musste anschließend von einem Arzt behandelt werden. Um die Täter ausfindig machen zu können, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach Angaben der Beamten waren die drei Männer am 14. November gegen 4.50 Uhr am Holstendamm in Hamburg unweit des Atlantic Hotels in das Taxi gestiegen. Zuvor hatten sie dort eine Diskothek besucht.

Fahrgäste schlagen in Barsbüttel auf Taxifahrer (57) ein

Als Fahrtziel gaben die Unbekannten die Straße Am Heidberg in Barsbüttel an. Dort angekommen, bezahlten die Männer jedoch nicht den vollen Preis für die Fahrt. Als der Taxifahrer die Gruppe darauf hinwies, soll einer der Fahrgäste den 57-Jährigen mehrfach auf der Straße geschlagen haben. Zudem entriss er dem Fahrer das ausgehändigte Geld wieder. Der 57-Jährige suchte laut Polizei anschließend eigenständig einen Arzt auf.

Einer der Männer soll auffällig groß gewesen sein und eine Glatze getragen haben

Die Ermittler beschreiben die Männer wie folgt: Der erste soll auffällig groß und schlank gewesen sein und eine Glatze getragen haben, der Zweite sei kleiner gewesen und habe einen kurzen Bart am Kinn und über der Oberlippe. Der Dritte sei groß gewesen, seine Figur wird als „Athletisch und bodybuilderähnlich“ beschrieben.

Die Kriminalpolizei in Reinbek bittet Zeugen um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen auf Hinweise sowohl zu der Tat in Barsbüttel als auch auf Zeugen, denen die Männer bereits in der Diskothek in Hamburg aufgefallen sind. Die Kripo ist unter Telefon 040/727 70 70 erreichbar.