Überfall auf Tankstelle in Delingsdorf – Zeugen gesucht

Delingsdorf . Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Hamburger Straße in Delingsdorf am Donnerstagabend sucht die Polizei nach dem Täter, der unerkannt entkommen konnte. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Mann gegen 19.25 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine 52 Jahre alte Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem die Frau dem Täter eine geringe Menge Bargeld aushändigte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Ahrensburg.

Täter soll etwa 25 Jahre alt sein und eine helle Jacke getragen haben

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein, eine normale Statur haben und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er war maskiert, trug eine helle kurze Steppjacke, eine dunkelblaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover bzw. -jacke.

Zeugen, denen der Mann zur angegeben Zeit in Tatortnähe aufgefallen ist, sollten sich unter der Rufnummer 04102/809-0 bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg melden.