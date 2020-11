Reinbek/Glinde. Zum zweiten Mal bieten die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und die Klimaschutzmanager mehrere Orte eine vierteilige kostenlose Webinar-Reihe zum Thema Heizungstausch und energetische Sanierung an. Auch Lisa Schill aus Glinde und Reinbeks Klimaschutzmanagerin Estrella Piechulek wirken an der Online-Reihe mit. Sie sind zusammen mit Yvonne Hargita (Wentorf) für die Auftaktveranstaltung am Montag, 16. November, verantwortlich. Dort geht es von 17.30 bis 19 Uhr um den Themenbereich „Schimmel, Feuchtigkeit & Klimaschutz“.

Interessierte können sich online anmelden

Wie lässt sich Schimmel verhindern? Wie kann man Schimmel entfernen, und wie lassen sich diese Maßnahmen mit dem Klimaschutz vereinbaren? Diese und andere Fragen sollen beantwortet werden. Ingo Sell, Ingenieur und Energieberater, führt jeweils durch die Webinars. Weitere Themen sind am Montag, 23. November (17.30 bis 19 Uhr), „Heizungserneuerung: Wie pack ich’s richtig an?“, am Montag, 30. November (17.30 bis 19 Uhr), „Optimierung der Heizung“ sowie am Dienstag, 8. Dezember (17.30 bis 19 Uhr), „Energetische Sanierung Schritt für Schritt“.

Interessierte können sich für die Webinar-Reihe online bei der Verbraucherzentrale (https://www.edudip.com/de/webinar/schimmel-feuchtigkeit-klimaschutz/499842) oder per E-Mail bei Estrella Piechulek (estrella.piechulek @reinbek.de) anmelden.