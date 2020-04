Reinfeld. „Wir wollen zeigen, dass man den Osterstrauch auch ohne Plastikeier verschönern kann“, sagt Claudia Knopp vom Arbeitskreis Plastikfreies Reinfeld. Zum Verschönern der Feiertage werden sie und ihre Kolleginnen kreativ, bieten im Reinfelder Reformhaus in der Bahnhofsstraße 14 selbstgebastelte Osterdekoration an – ohne Plastik, versteht sich.

Es gibt auch Workshops für selbstgemachte Naturkosmetik

Vom Strauchschmuck aus mit Plätzchenformen ausgestochenen Wachsplatten über Hässchen und Hühner aus recycelten Stoffresten bis hin zum selbstgeflochtenen Osterkorb ist laut Claudia Knopp alles möglich. Sie ist erst vor Kurzem dem Arbeitskreis beigetreten, der die Stadt regelmäßig mit plastikfreien Alternativen und umweltfreundlichen Aktionen verschönert. „Uns geht es nicht nur darum, die Sachen zu verkaufen. Wir wollen die Menschen auch inspirieren, sich Gedanken zu machen, was alles ohne Plastik möglich ist“, so Knopp.

Die Wesenbergerin bietet Workshops für selbstgemachte Naturkosmetik im Café Landzauber in Heilshoop an. Unter anderem zeigt sie Kursteilnehmern, wie diese sich ihre eigenen Badekugeln zusammenmixen können. „Passend zu Ostern biete ich die Kugeln jetzt in Form von Eiern im Reformhaus an“, sagt die Expertin. Drapiert in einem ausrangierten Eierkarton eigneten sich diese auch besonders gut als Geschenk.

Der Arbeitskreis will die Stadt weitestgehend von Plastik befreien

Im Schaufenster des Reformhauses hat sie das Rezept veröffentlicht, macht daraus kein Geheimnis: Wer sich selbst oder seine Liebsten zu Ostern ein wenig Entspannung durch ein Bad gönnen möchte, braucht 120 Gramm Natron, 30 Gramm Speisestärke, 80 Gramm Steinsalz, 60 Gramm Zitronensäure sowie 50 Gramm Kokosöl. „Bei Bedarf können dann noch einige Tropfen beliebige ätherische Öle, Blüten oder Lebensmittelfarbe hinzugegeben werden und fertig ist die Badekugel“, sagt Knopp.

Auch nach Ostern will der Arbeitskreis die Stadt weiter von Plastik befreien, sei es durch das Aufstellen von sogenannten Beutelbäumen vor Geschäften, an denen Kunden Einkaufstaschen zur Verfügung stellen oder sich selbst bedienen können. Oder auch durch das Abschaffen der Einwegbecher auf dem Stadtfest.