Ahrensburg. 13 Jahre ist es her, dass die alte Schützenhalle der Ahrensburger Gilde im Auetal niederbrannte. Brandstifter hatten das verheerende Feuer im Januar 2007 gelegt. Während die Mitglieder längst in ein neues Vereinshaus im benachbarten Gewerbegebiet Beimoor-Süd umgezogen sind, blieben die Überreste des alten Gebäudes nahe dem Ostring lange unangetastet.

Baustoffe und Holzreste müssen beseitigt werden

Das soll sich nun ändern. Die Stadtverwaltung will das Areal räumen und renaturieren, also wieder in eine natürliche Grünfläche umwandeln. Es müssten unter anderem Baustoffe und Holzreste entfernt werden, sagt die zuständige Fachdienstleiterin Annette Kirchgeorg. Und weiter: „Es war lange unser Ziel, das Auetal wieder natürlicher zu bekommen. Jetzt kann es endlich losgehen.“ Der Grund für den Startschuss ist, dass das Gebiet als Ausgleichsfläche für die Bebauung des Gewerbegebiets Beimoor-Süd II festgelegt wurde.

Feuer war erst nach zweieinhalb Stunden unter Kontrolle

Das Schützenhaus war 1976 errichtet worden. Einen Tag vor dem jährlichen Königsball ging das 1200 Quadratmeter große Gebäude am 19. Januar 2007 in Flammen auf. Mehr als 60 Feuerwehrleute versuchten damals, das Vereinshaus zu retten – jedoch ohne Erfolg. Erst nach zweieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von einer halben Million Euro.

Arbeiten sollen im Januar und Februar erfolgen

Parallel zum Schützenhaus werden jetzt auch die benachbarten Tennisplätze beseitigt, die seit Jahren brachliegen. „Sie waren immer ein Fremdkörper in der Landschaft“, sagt Kirchgeorg. Durch die Maßnahmen könne sich das Feuchtgebiet Auetal wieder ausdehnen.

Die Arbeiten soll in den kommenden Wochen – im Januar und im Februar – vorgenommen werden. In der Zeit wird der dortige Wanderweg, der parallel zum Hockeyplatz verläuft, vorübergehend gesperrt.