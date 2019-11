Ahrensburg. Beamte der Ermittlungsgruppe „Recall“ haben in Bremen zwei Männer (22 und 28 Jahre) festgenommen, die sich als Polizisten ausgegeben und auf diese Weise auch eine Ahrensburgerin um mehr als 20.000 Euro geprellt hatten. „Der Rentnerin wurde in einem Telefonanruf aus einem Callcenter in der Türkei vorgegaukelt, dass ihr Vermögen in Gefahr sei und sie dieses der Polizei übergeben solle“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Abendblatt-Anfrage. Die Frau habe das Geld – mehr als 20.000 Euro in bar – auf einer Restmülltonne neben ihrem Haus abgelegt. Dort sei es von dem 22-Jährigen abgeholt worden. Die Tat ereignete sich laut Bimler im Juli 2019.

Der Großteil der Beute ist an Hintermänner in der Türkei geflossen

Der festgenommene 28-Jährige habe als Logistiker im Hintergrund fungiert. Er stand laut Bimler mit den Hintermännern in der Türkei in Kontakt, an die auch der Löwenanteil des Geldes geflossen sei. „Die Beute ist nicht mehr auffindbar“, sagt der Oberstaatsanwalt.

Den beiden Männern werden vier Taten vorgeworfen: Außer in Ahrensburg waren sie auch in Kiel, Uetersen und Lübeck aktiv. In allen Fällen seien Gefahren-Szenarien vorgetäuscht worden. Die falschen Polizisten sagten den Senioren am Telefon, ihr Erspartes sei durch bevorstehende Einbrüche oder untreue Mitarbeiter von Geldinstituten in Gefahr. Auf diese Weise brachten sie ihre Opfer dazu, höhere Geldbeträge bei der Bank abzuheben und anschließend den falschen Polizisten zu überlassen. Bei den vier Taten entstand ein Schaden von 61.000 Euro. Zudem habe es einen weiteren Betrugsversuch in Hannover gegeben.

Die beiden Verbrecher sitzen jetzt in Untersuchungshaft

Bei den Amtsgerichten in Ahrensburg und Kiel lagen bereits Haftbefehle gegen die Männer vor. Zur Vollstreckung waren am Donnerstag, 21. November, 44 Beamte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und des Polizeipräsidiums Bremen im Einsatz. Sie durchsuchten die Wohnungen der Männer und vier weiterer Tatverdächtiger. Letzteren wird vorgeworfen, unter anderem als Fahrer bei den Geldabholungen beteiligt gewesen zu sein.

Die beiden Männer mit ausländischem Hintergrund befinden sich nun in Bremen in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Michael Bimler geht aber davon aus, dass sie demnächst nach Schleswig-Holstein überführt werden. Im Ahrensburger Fall werde die Staatsanwaltschaft Lübeck die Ermittlungen übernehmen. Den Männern wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.

2018 erbeuteten falsche Polizisten mehr als 1,5 Millionen Euro

Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Bremen wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft „diverse Beweismittel sichergestellt“. Sie werden jetzt kriminaltechnisch ausgewertet. Immer wieder sei es in jüngster Vergangenheit nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, die sogenannten Logistiker und Abholer in Deutschland festzunehmen, heißt es von den Ermittlern. Gegen eine Reihe von Tatverdächtigen in der Türkei bestünden internationale Haftbefehle diverser Justizbehörden.

Immer wieder werden Senioren mit dieser Masche um ihr Erspartes gebracht. Ebenfalls im Juli wurde ein 91 Jahre alter Mann aus Ahrensburg Opfer von Trickdieben. Er deponierte auf Aufforderung falscher Polizisten einen fünfstelligen Betrag am Gartenzaun. Die Zahl von Fällen mit falschen Beamten hat sich in den vergangenen Jahren landesweit mehr als verzehnfacht. 2018 erschlichen sie sich das Vertrauen von 31 Schleswig-Holsteinern, erbeuteten 1.539.540 Euro. In 1971 angezeigten Fällen blieb es beim Versuch.