Ammersbek/Oststeinbek. Die Polizei warnt Senioren in Stormarn eindringlich vor Trickbetrügern. Erneut haben sich zahlreiche Bürger aus Ammersbek und Oststeinbek bei den Beamten gemeldet und von Anrufern berichtet, die sich als Polizeibeamte ausgeben und so Geld erschleichen wollen. Die Betrüger versuchen, überwiegend älteren Menschen einzureden, dass deren Vermögen in Gefahr sei. Denn sie hätten, so behaupten die falschen Polizisten, Einbrecher festgenommen und bei ihnen Zettel mit der Anschrift ihrer Opfer gefunden. Geschickt erfragen sie dabei auch die Vermögensverhältnisse der Senioren.

Kripo warnt: Niemals Geld oder Wertgegenstände herausgeben!

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen erneut darauf hin, dass echte Beamte niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 anrufen. Und weiter: „Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst.“

Auch würden Fragen zu persönlichen Daten oder zum Vermögen in der Regel nicht telefonisch gestellt. „Sprechen Sie also am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse“, warnen die Beamten. Insbesondere seien ältere Menschen in Gefahr. Niemals sollten sie Bargeld oder Wertgegenstände herausgeben. „Informieren Sie Partner oder Verwandte über solche Anrufe“, heißt es.