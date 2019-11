Bad Oldesloe. Bei der Programmgestaltung für das erste Halbjahr 2020 legt das Kultur- und Bildungszentrum (KuB) in Bad Oldesloe besonderes Augenmerk auf Theater-Vorstellungen und Konzerte. Damit sich Besucher vorab noch besser über auftretende Künstler informieren können, will das KuB-Team die Stücke der Interpreten vorab online „zum Reinhören“ anbieten, wie KuB-Leiterin Inken Kautter sagt: „Wir wollen eine Spotify-Playlist einrichten. So können sich Gäste etwas vorbereiten.“

KuB-Team betreibt großen Aufwand für Programmgestaltung

Das sei gerade bei unbekannteren Künstlern wertvoll. Denn Teil des Konzeptes ist es, nicht ausschließlich bekannte Musiker in den großen Saal des Veranstaltungshauses zu holen. Kautter: „Wir wollen den Besuchern auch Dinge zeigen, die sie nicht kennen.“ Von der Playlist der Musik-Streaming-Plattform erhofft sich die Veranstaltungsmanagerin, dass kleine Konzerte besser besucht werden. Denn „immer noch kommt es vor, dass wir tolle Musiker auf der Bühne haben, die vor wenig Publikum spielen müssen. Das ist natürlich vor allem für die Künstler schade.“

Für die Programmgestaltung betreibt das KuB-Team großen Aufwand. KuB-Managerin Inken Kautter und ihre Mitarbeiter schauen sich regelmäßig Shows, Konzerte und Veranstaltungen an anderen Auftrittsorten an. Dabei entdeckten sie die Kunst-Performance „Maraña-Trilogie“ der Regisseurin Paula Riquelme. Bei der Produktion (Fr./Sa., 24. und 25.1., 20 Uhr, KuB-Saal) wird ein riesiges vertikales Wollkunstwerk auf der Bühne aufgebaut, das durch Performance-Künstler buchstäblich zum Leben erweckt wird. Ein Abend, der nur schwer zu beschreiben ist. Kauter: „Wie ein lebendiges Riff unter Wasser.“

Reinhold Beckmann tritt Anfang März auf

Musikalisch beginnt das Jahr am 5. Januar mit den vier Frauen von „Sistergold“ (So., 5.1., 17 Uhr, KuB-Saal). Das Saxophon-Quartett spielt Pop, Jazz, Soul und Weltmusik. In raffinierten Bearbeitungen werden bekannte Musikstücke aufgefrischt – und das auch choreografisch. Zwei Wochen später (Sa. 18.1., 20 Uhr) ist Jan Plewka, Sänger und Songwriter der Band Selig, im KuB und spielt bei „Between the Bars“ zusammen mit seinem musikalischen Weggefährten Marco Schmedtje eigene Lieder und Songs von Ton, Steine, Scherben, Rio Reiser und Simon & Garfunkel. Im Februar spielt das deutsch-libanesische Quartett „Masaa“ Etno-Jazz (Fr., 14.2., 20 Uhr) und Anfang März kommt das Reinhold Beckmann Duo (So., 1.3., 17 Uhr). Politisch wird es in den Rubriken „Kabarett“ und „Lesungen“.

In „Unfuck my Future“ referiert Dr. Maja Göpel, Mitinitiatorin von „Scientists for Future“ über Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Klima (Do., 16.1., 19 Uhr), Politkabarettist Arnulf Rating nimmt die Besucher von „Tornado“ (Sa. 15.2., 20 Uhr) schlagfertig und bissig mit in „die Welt der Manipulation“.

KuB-Programm: von Januar bis Juni 2020, ab sofort online (www.kub-badoldesloe.de) und demnächst auch als Heft in der Stadtinfo im KuB (Beer-Yaacov-Weg 1).