Bad Oldesloe. Wenn sich der Sohn mal wieder stundenlang im Zimmer verkriecht und „Fortnite“ spielt, oder die Tochter das Smartphone einfach nicht weglegen will, kann das Eltern zur Verzweiflung bringen. Streit ist dann programmiert. Mit dem „Festival für digitale Medien“ will der Kreisjugendring Stormarn (KJR) Jugendlichen eine Plattform bieten. Er will aber auch Eltern zeigen, was ihre Kinder alles so im Internet treiben – und dass das nicht immer nur Zeitverschwendung ist.

Kreisjugendring will mit dem Festival Brücken bauen

Das Festival im Kultur- und Bildungszentrum beschäftigt sich mit Themen wie E-Sport, Gaming und Cosplay. Aber auch mit Cyber-Mobbing und den Folgen übermäßigen Social-Media-Konsums. Der Umstand, dass Eltern mit neuen Jugendkulturen und anfangs merkwürdig anmutenden Hobbys ihrer Kinder wenig anfangen können, ist wohl so alt wie die Menschheit selbst.

Der Kreisjugendring will mit dem Festival Brücken bauen, digitale Medien erklären. Für Martin Oberwetter, Medienpädagoge beim KJR, ist es wichtig, dass Erwachsene verstehen, womit sich die Jugendliche beschäftigen. Er sagt: „Wir haben einen Fokus auf das Thema Gaming und E-Sport gelegt. Wollen zeigen, worin die Faszination besteht.“

E-Sport erfordert logisches oder strategisches Denken

Der Begriff E-Sport beschreibt den Wettkampf von Menschen mithilfe von Computerspielen. Grundsätzlich eignet sich dafür jedes Multiplayer-Spiel. Also Computerspiele, die sich zeitgleich mit mehreren Personen spielen lassen und bei denen jeder Spieler zu Beginn die selben Voraussetzungen mitbringt. Beliebt sind zum Beispiel Ego-Shooter, Counter-Strike, Sportsimulationen wie Fifa oder Strategiespiele. Bei allen Disziplinen sind logisches oder strategisches Denken sowie schnelle Reaktionen vonnöten, all das lässt sich trainieren. Seit Jahren fordert die Szene die offizielle Anerkennung als Sport, bisher ohne Erfolg.

Auf dem Festival im Oldesloer KuB sollen sich Erwachsene selbst ein Bild von den Spielen machen können. KJR-Medienpädagogin Lina Samoske sagt: „Wir bauen mehrere Gaming-Stationen auf, an denen Jung und Alt gegeneinander antreten können.“

Cosplayer stehen ebenfalls im Fokus der Aktion

Und eine weitere Jugendkultur steht an dem Wochenende im Fokus: die der Cosplayer. Die Szene wird in Deutschland immer größer, wie Mareike Heins sagt. Sie muss es wissen. Regelmäßig verkleidet sich die 30-Jährige und mimt auf Messen Charaktere aus Filmen oder Videospielen wie „Final Fantasy“. „Ich mache das seit zehn Jahren, habe mittlerweile ungefähr 50 Kostüme im Schrank“, sagt Heins, die sich sich zum Medienfestival in einen Hobbit verwandeln wird. Jedes ihrer Kostüme näht sie selbst, sagt die Mutter einer vier Jahre alten Tochter: „Die Sachen dafür zusammenzusuchen, macht mir am meisten Spaß.“

Mit ihren 30 Jahren gehört Mareike Heins zu „zu den alten Hasen der Szene“, wie sie sagt. Viele Teilnehmer seien wesentlich jünger. Im KuB wird sie mit anderen Cosplayern darüber informieren, worin der Reiz besteht, ein paar Stunden lang jemand anderes zu sein.

Auch das Thema Mediensucht steht auf dem Programm

Auch sonst hat sich das KJR-Team einiges einfallen lassen. Neben einer Game-Area wird es einen Poetry-Slam-Beitrag geben. Die Besucher können einen 3-D-Drucker testen und in einem Workshop Virtual-Reality-Brillen basteln werden. n Fachleute informieren über Mediensucht. Teil des Festivals ist die Verleihung des Medienpreises „GemEinsam“, für den 15 Beiträge von Kindern und Jugendlichen eingereicht wurden. Die drei Gewinnerfilme werden nach der Eröffnung des Festivals im großen KuB-Saal gezeigt. Kooperationspartner sind der Offene Kanal Kiel/Schleswig-Holstein, der Kreis Stormarn, die Stadt Bad Oldesloe und ihre Kulturabteilung, das KuB und die Therapiehilfe.

Festival für digitale Medien: Sa 23.11., 15.45–20.00, Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt frei