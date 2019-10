Bad Oldesloe. „Der Preis steht für Exzellenz, Attraktivität und Offenheit.“ Das steht in der Ausschreibung zum Kulturmarken-Award 2019 der Agentur Causales Berlin. Stormarns Kreisstadt könnte diesen Preis jetzt gewinnen. Die Entscheidung darüber, wer das Rennen in Sachen Stadtkultur macht, fällt am 7. November. Doch allein die Tatsache, dass eine 42-köpfige Expertenjury die Oldesloer nominiert hat, macht Bürgermeister Jörg Lembke stolz. Er sagt: „Die Nominierung als erste Stadt in Schleswig-Holstein ist eine Ehre und bestärkt uns in unserem Engagement.“

Die Chance auf den Preis erhält die Stadt wegen der „intensiven Kulturentwicklung“ der Beteiligten, der Politik und der Verwaltung innerhalb der vergangenen zehn Jahren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Kultur- und Bildungszentrum (KuB). Diese „Marke KuB“ umfasse nicht nur die Veranstaltungen, die in dem Gebäude am Beer-Yaacov-Weg angeboten werden, sondern auch die von den Mitarbeitern organisierten Aktivitäten, die „bis in die Stadt hineinwirken“.

So organisierte das KuB beispielsweise in jüngerer Vergangenheit das Pflasterart-Straßenkunstfestival sowie das erste Bier- und Genussfest in der Oldesloer Innenstadt. Bisher konnten sich die Oldesloer gegen rund 100 Wettbewerbsanträge aus einer Vielzahl von Ländern, darunter Frankreich, Holland, Kroatien, Litauen und Österreich, durchsetzen, so die Veranstalter.

Preis belohnt herausragende Kulturanbieter

Im Finale des Wettbewerbs gilt es nun, die letzten beiden verbliebenen Konkurrenten, den „Krefelder Perspektivenwechsel“ und die Monheimer Kulturwerke GmbH mit der „Kulturraffinerie K714“, hinter sich zu lassen. Ob sich die Stormarner Kreisstadt im Rennen um den Award durchsetzen kann, entscheidet sich bei der Preisverleihung im November. Bei der europäischen Kulturmarken-Gala „Night of Cultural Brands“ in Essen wird der Preis vergeben.

Zu der Veranstaltung auf dem Areal des UNESCO-Welterbes Zeche Zollverein, einem der beeindruckendsten Denkmäler der Industriekultur, sind mehr als 650 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien geladen.