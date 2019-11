37-Jähriger stirbt nach Festnahme in Bad Oldesloe

Polizisten nahmen den Mann am Bahnhof in Gewahrsam. Auf dem Revier musste er wiederbelebt werden. Er starb in einer Klinik.

Bad Oldesloe. Erneut ist im Kreis Stormarn ein Mann gestorben, nachdem die Polizei ihn festgenommen hat. Eine Woche nach dem Tod des 37-Jährigen gibt die Polizei den Vorfall nun bekannt und sucht Zeugen. Laut der Ermittler hat am Sonntag, 3. November, ein Ladenbesitzer am Oldesloer Bahnhof die Polizei alarmiert, weil ein Ladendieb sich gegen 16.20 Uhr geweigert habe, das Geschäft zu verlassen. Zudem soll der Mann andere Kunden belästigt haben.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hielt sich der 37-Jährige auf dem Bahnhofsvorplatz auf. "Der 37-jährige war augenscheinlich alkoholisiert, ausgesprochen uneinsichtig und wollte trotz eines durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweises den Bereich nicht verlassen", sagt Polizeisprecher Holger Meier.

Mann wird in der Polizeistation wiederbelebt

Deswegen nahmen die Beamten den Mann fest. Ob er dabei Widerstand leistete, teilt die Polizei nicht mit. Nur: "Nachdem die Beamten mit dem in Gewahrsam genommenen Mann beim Polizeirevier Bad Oldesloe angekommen waren, verschlechterte sich dessen Gesundheitszustand plötzlich, so dass die Beamten Reanimationsmaßnahmen vornehmen und einen Rettungswagen alarmieren mussten", so Meier weiter. Unklar bleibt auch hier, was genau in der Polizeistation passiert ist.

Fest steht, dass der Mann in ein Krankenhaus kam und dort drei Tage später am Mittwoch (6.November) starb. Über die Todesursache macht die Polizei ebenfalls keine Angaben.

Die Ermittler suchen ferner Zeugen, die zum einen Angaben zum Verhalten des Mannes machen können und zum anderen den Polizeieinsatz gegen 16.30 Uhr am Bahnhof beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

55-Jähriger stirbt in Ahrensburg

Nur drei Tage vor diesem Vorfall ist in Ahrensburg ein Mann bei einer Festnahme gestorben. Der 55-Jährige hatte sich am 1. November eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. An einer Kreuzung in Ahrensburg gelang es den Beamten den Fahrer zu stoppen. Der Mann griff die Beamten an, wurde daraufhin fixiert und erlitt einen Kreislaufstillstand.

Die Polizisten versuchten den Autofahrer noch vor Ort zu reanimieren. Auch ein Notarzt kämpfte um das Leben des Mannes – jedoch ohne Erfolg. Der 55-Jährige starb noch auf der Kreuzung.