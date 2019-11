Ahrensburg. Seit dem frühen Freitagmorgen ist das Abbiegen vom Ostring in die Straße Bahntrasse in Ahrensburg nicht mehr möglich. Die Polizei hat die Fahrbahn in eine Richtung abgesperrt. Höhe des Schnittpunktes zur Straße Woldenhorn ist auf rund 30 Metern Länge ein Absperrgitter mit Sichtschutz aufgestellt. Ein Beamter kontrolliert von dieser Stelle aus, dass Fußgänger nicht näher an die Gebäude herankommen, sagte: „Es handelt sich um einen Tatort.“ Genauere Angaben wollte er nicht machen. Die zuständige Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck verwies auf Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth, der momentan nicht zu erreichen ist.