Ahrensburg: Polizei stoppt Audi nach Wildwest-Fahrt auf A 1

Der von dem 50 Jahre alten Audi-Fahrer von der Autobahn gerammte Renault Megane bleibt in einem Graben am Kreuz Bargteheide liegen.

Bargteheide/Ahrensburg. Ein 50 Jahre alter Mann aus Ratingen (bei Düsseldorf) hat bei einer rücksichtslosen Wildwest-Fahrt mit seinem Audi A6 auf der A 1 in Stormarn rund 100.000 Euro Sachschaden angerichtet. Zwei andere Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Polizisten fassten den Unfallfahrer, nachdem er die Autobahn an der Ausfahrt Ahrensburg verlassen hatte.

Am Mittwoch, 23. Oktober, meldeten Zeugen am Nachmittag, dass ein schwarzer A 6 mit aggressiver Fahrweise ab dem Kreuz Lübeck in Richtung Hamburg unterwegs sei. Mindestens eine Autofahrerin musste eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Um 16.30 Uhr rammte der Audi in Höhe des Kreuzes Bargteheide einen Seat Leon. Die 25-Jährige am Steuer, eine Oststeinbekerin, muss ihr demoliertes Auto anhalten.

Alkohol und Drogen sind nicht auszuschließen

Der Audi-Fahrer rast weiter, prallt in die Mittelleitplanke und will kurz darauf den Renault Megane eines Hamburgers (47) überholen. Dabei katapultiert der Audi den Renault förmlich nach rechts in den Graben. Das Auto prallt gegen das Hinweisschild „Rasthof Buddikate 1000m“.

Als die Polizisten den Ratinger kontrollieren, mache er einen „eher abwesenden Eindruck“. Weil Alkohol oder Drogen nicht auszuschließen sind, wird eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden die drei beteiligten Autos zur Rekonstruktion der Unfälle sichergestellt. Zudem wird ein Sachverständiger der Dekra angefordert. Jetzt sucht die Autobahnpolizei Bad Oldesloe Zeugen, die sich unter Telefon 04531/170 60 melden können.