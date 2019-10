Travenbrück/Lübeck. Mit der Ankündigung, sich zum Tatvorwurf äußern zu wollen, hat der Angeklagte beim Prozessbeginn im Mordfall Ivonne Runge aus Schlamersdorf die Erste Große Strafkammer am Landgericht Lübeck überrascht. „Das ist für uns eine neue Situation“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Singelmann. Nach zehnminütiger Beratungspause beschloss die Kammer, die Aussage erst am 6. November, dem zweiten Verhandlungstag, hören zu wollen. Ein Grund: Die Gutachterin war beim Prozessauftakt am Donnerstagmorgen nicht im Gerichtssaal. Denn eigentlich war nur die Anklageverlesung geplant gewesen.

Erkundete Angeklagter Ablageort der Leiche vor der Tat?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Freund des Opfers Mord aus niedrigen Beweggründen vor, „weil er die Trennung nicht akzeptieren wollte und auch nicht, dass sie einen neuen Partner hatte“, sagte Staatsanwalt Niels-Broder Greve. Deshalb habe er spätestens im Laufe des 25. Oktober 2017 beschlossen, Ivonne Runge zu töten.

Ivonne Runge aus Travenbrück wurde vor zwei Jahren ermordet.

Auf dem Rückweg von seiner Arbeitsstelle in Schwarzenbek habe er den späteren Ablageort der Leiche ausgekundschaftet. Dann habe er Ivonne Runge zu sich in sein Haus in Rümpel gerufen, um mit ihr über den Kaufvertrag für eine Doppelhaushälfte zu diskutieren, den beide wenige Monate vor der Trennung abgeschlossen hatten. Laut Staatsanwaltschaft ist Ivonne Runge um 22.15 Uhr bei dem Angeklagten erschienen, wurde dann auf bislang unbekannte Weise getötet.

Leiche von Ivonne Runge wurde erst 18 Monate später gefunden

18 Monate lang suchte die Polizei nach der Frau. Erst im April 2019 entdeckte ein Landwirt die sterblichen Überreste der 39-Jährigen in einem Waldstück bei Hammoor, nahe des Autobahnkreuzes Bargteheide. Kurze Zeit später wurde der Ex-Freund festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.