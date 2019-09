Stormarner Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung ruft am 20. September zum Schulstreik auf. Anlass ist der globale Klima-Aktionstag.

Fridays for Future Stormarner Schüler rufen zum Klimastreik in Bargteheide auf

Bargteheide. Hunderte Schüler werden am Freitag, 20. September, in Bargteheide für den Klimaschutz demonstrieren. Die Stormarner Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung ruft anlässlich des globalen Klima-Aktionstags zum Schulstreik auf. Es ist die erste gemeinsame Kundgebung der Gruppen aus Bad Oldesloe und Bargteheide.

„In Stormarn hat der Klimaschutz immer noch nicht genug Priorität", kritisiert Nils Bollenbach. Der 18 Jahre alte Schüler aus Bargteheide organisiert die Demonstration. Es gelte, ein deutliches Zeichen an Politik und Öffentlichkeit zu setzen. Die Demonstration startet um 8.30 Uhr an der Hude in Bad Oldesloe. Begleitet vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wird es eine Fahrradtour nach Bargteheide geben. Dort wird sich um 10.30 Uhr am Bahnhof ein Straßenzug zum Rathaus in Bewegung setzen. Gegen 11 Uhr ist hier eine Abschlusskundgebung geplant. Für die Demonstration haben sich die Organisatoren die Unterstützung der Naturschutzverbände BUND und Nabu, der Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Ver.di und der Bargteheider Bürgerinitiative Basta gesichert. Die Schüler laden auch Politiker zur Teilnahme ein. „Fast alle Parteien sagen im Wahlkampf, dass sie den Klimaschutz unterstützen, dennoch treffen sie Entscheidungen dagegen", sagt Frederike Wrohn (17), Sprecherin der Oldesloer Gruppe. „Wir möchten den Politikern die Hand reichen." Für den selben Tag ist in Bargteheide auch der „Parking Day" geplant: Parkbuchten werden umfunktioniert, um deren vielfältige Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen.