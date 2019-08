Auf der Veranda dieser Baracke in der Ahrensburger Notunterkunft am Reeshoop war der verheerende Brand ausgebrochen.

Feuerwehreinsatz Flüchtlingsbaracke in Ahrensburg geht in Flammen auf

Ahrensburg.. Ein Feueralarm hat am Sonntag die Bewohner der Ahrensburger Notunterkunft am Reeshoop in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen. Laut Polizeileitstelle in Lübeck war gegen 5 Uhr ein Brand auf der Veranda einer Baracke gemeldet worden. Daraufhin wurden 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg und weitere 20 der Ortswehr Bünningstedt in die Wohnanlage beordert, in der neben Flüchtlingen auch Obdachlose untergebracht sind.