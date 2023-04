Diebe schlagen in Ahrensburg zu: Wieder ein Multivan weg

Ahrensburg. In der Nacht von Sonntag, 23. April, auf Montag, 24. April, haben Kriminelle erneut einen VW Multivan in Stormarn gestohlen. Diesmal schlugen sie in Ahrensburg zu. Der gelbe Kleinbus wurde in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr morgens von einem Privatgrundstück in der Straße Zu den Höfen entwendet. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 35.000 Euro.

Damit hat sich die Zahl der seit Anfang März in Stormarn gestohlenen VW Multivans auf sieben erhöht: Am frühen Montagmorgen, 24. April, stahlen Kriminelle einen weißen VW Multivan in Steinburg. In der Nacht zum 1. März verschwanden in Stemwarde und Glinde zwei der hochwertigen Kleinbusse. Zwei weitere wurden 14 Tage später in denselben Orten gestohlen. Noch in derselben Nacht entwendeten Unbekannte einen Multivan in Oststeinbek. Allein den in dieser Nacht entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf 100.000 Euro.

Kriminalpolizei hat die Diebstähle kreisübergreifend im Blick

Gibt es auch mit auffälligem zweifarbigen Design: hier ein VW Multivan aus dem Jahr 2019.

Foto: Michael Debets / picture alliance

Im April machten sich Täter an zwei der begehrten Fahrzeugmodelle im Kreis Segeberg zu schaffen. Bei einem gelang es ihnen, damit zu entkommen, beim zweiten scheiterten sie offenbar beim Versuch, den VW-Bus anzulassen, und ließen das Fahrzeug unverrichteter Dinge zurück. Einige Monate zuvor stahlen Diebe zwei Multivans im Wert von jeweils 50.000 Euro im Kreis Pinneberg. Der Verdacht liegt nahe, dass hier eine Bande am Werk sein könnte.

Polizeisprecherin Sandra Kilian sagt: „Wir haben dieses Deliktfeld im Blick – auch kreisübergreifend.“ Es falle schon auf, dass es die Diebe vermehrt auf VW Multivans abgesehen hätten. „Viele sind fürs Camping ausgebaut und darum besonders hochwertig.“ Vor allem die neueren Modelle seien mit dem Keyless-go-System ausgestattet. Besitzern eines Wagens mit diesem System rät Kilian, die Schlüssel nicht unmittelbar hinter der Haustüre zu deponieren. „Damit das Signal nicht abgefangen werden kann.“

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Originalpapiere sollten nie im Fahrzeug aufbewahrt werden

Ganz wichtig sei auch, keine Originalpapiere im Fahrzeug zu lagern. Denn wenn die Diebe zu einem Zeitpunkt, wenn das Fahrzeug noch nicht als gestohlen gemeldet sei, in eine Kontrolle gerieten und die Originalpapiere vorlegen könnten, gebe es keinen Hinweis auf den Diebstahl. Generell seien alle Maßnahmen zur Prävention geeignet, „die eine solche Tat erschweren und dafür sorgen, dass die Kriminellen mehr Zeit aufwenden müssen“.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des gelben Multivans oder auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.