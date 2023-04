Polizei Stormarn: Diebe stehlen Autos in Barsbüttel und Steinburg

Barsbüttel/Steinburg. Kriminelle haben in den vergangenen Tagen zwei Autos in Stormarn entwendet. Wie die Polizei mitteilte, schlugen Unbekannte zunächst in der Nacht von Donnerstag, 20. April, auf Freitag, 21. April, in Barsbüttel zu. In der Zeit zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr des Folgetags verschwand ein roter SUV des Modells Mitsubishi Outlander CW0 mit Hybridantrieb und Oldesloer Kennzeichen aus der Buchenstraße. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug zuvor am Straßenrand geparkt.

Am frühen Montagmorgen stahlen Kriminelle laut Polizei einen VW Multivan am Lasbeker Weg in Steinburg. Den Ermittlungen zufolge wurde das weiße Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen in der Zeit zwischen 1.30 und 5 Uhr von einer Grundstückseinfahrt entwendet. Angaben zur Schadenshöhe machen die Ermittler nicht. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/80 90 entgegen.