Ahrensburg: Schmuck und Münzen im Wert von 10.000 Euro gestohlen

In Ahrensburg und Ammersbek hat es erneut mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ahrensburg/Ammersbek. In Ahrensburg und in Ammersbek hat es in den vergangenen Tagen wieder mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäusern gegeben. In allen Fällen sucht die Polizei Ahrensburg nun Zeugen.

Polizei Ahrensburg sucht nach Einbrüchen Zeugen

Am Freitag, 4. Februar, hatten Unbekannte versucht in der Zeit von 12 bis 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Löns-Straße in Ahrensburg zu gelangen. Laut Polizei hatten die Täter die Terrassentür im Erdgeschoss aber nicht komplett geöffnet bekommen.

Am Sonnabend durchsuchten Einbrecher ein Mittelreihenhaus an der Straße Am Schüberg in Ammersbek. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kamen die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere. Um unerkannt zu bleiben, schlossen sie im Obergeschoss die Rolladen. Es wurde unter anderem eine Münzsammlung und Schmuck gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Ahrensburg: Täter stehlen Schmuck in Höhe von 1000 Euro

Ebenfalls am Sonnabend stiegen Täter in ein Einfamilienhaus am Timm-Kröger-Weg in Ahrensburg ein. Die Hausbesitzer können den Tatzeitraum auf 17 bis 22.50 Uhr eingrenzen. Auch in diesem Fall kamen die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus. Es wurde Schmuck in Höhe von 1000 Euro entwendet.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Ahrensburg Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter Telefon 04102/8090.

