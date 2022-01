Die Täter sind in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

In Ammersbek sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Polizei Ahrensburg sucht Zeugen (Symbolfoto).

Ammersbek. Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Ammersbek eingebrochen. Einen weiteren Fall hat es am Freitag, 28. Januar, gegeben. Die Polizei Ahrensburg sucht Zeugen.

Polizei Ahrensburg ermittelt nach Einbrüchen in Ammersbek

In der Zeit von Sonnabend, 29. Januar, 12.15 Uhr bis Sonntag, 30. Januar, 11.45 Uhr sind die Einbrecher am Wulfsdorfer Weg aktiv gewesen und haben ein Wohnhaus durchsucht. Sie drangen über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an die Beamten unter Telefon 04102/8090.

Bereits am Freitagabend sind Einbrecher zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fichtenweg eingestiegen. Laut Polizei drangen die Täter über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür ein. Auch hier können noch keine Angaben zum Stehlgut gemacht werden.