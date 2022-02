Polizei Ahrensburg: Einbrecher gelangen durch Terrassentür in Reihenhaus

Ahrensburg. In Ahrensburg hat es einen Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Am Erlenhof gegeben. Die Bewohner bemerkten die Tat nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen, 3. Februar, gegen 10 Uhr. Die Tat selbst soll sich zu einem unbekannten Zeitpunkt in der vergangenen Woche ereignet haben. Den Ermittlungen zufolge gelangten der oder die Täter durch die Terrassentür in das Haus im Neubaugebiet Erlenhof im Norden der Schlossstadt und durchsuchten es anschließend.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus in Ahrensburg

Angaben zum Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei nicht machen. Die Beamten bitten nun Zeugen um ihre Mithilfe. Sie fragen: Wer hat in der vergangenen Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Erlenhof beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.