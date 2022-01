Polizei Reinbek: Einbrecher nehmen Tresor mit - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in ein Haus in Oststeinbek eingebrochen. Ein weiterer Fall beschäftigt die Polizei in Ahrensburg.

Oststeinbek/Ahrensburg. Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Straße Smaalkoppel in Oststeinbek eingebrochen und haben unter anderem einen tragbaren verschlossenen Tresor mitgenommen.

Laut Polizei haben die Täter zwischen 15.15 und 18.15 Uhr zugeschlagen. Sie kamen über ein gewaltsam geöffnetes Terrassenfenster in das Innere und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe sowie den Tresor.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 040/727 70 70.

Auch in Ahrensburg hat es einen Wohnungseinbruch gegeben

Einen Tag später, am Donnerstag, 27. Januar, hat es auch einen Einbruch in eine Wohnung in Ahrensburg gegeben. Die Diebe drangen zwischen 8.45 und 18.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Forsthof Hagen ein stahlen Schmuck. In diesem Fall hat die Polizei Ahrensburg die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei den Beamten in Ahrensburg unter 04102/8090.