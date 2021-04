Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag. Die Diebe interessierten sich für die Verglasung der Außenspiegel.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Unbekannten, in der Nacht zum Donnerstag mehrere Außenspiegel von Autos abmontiert und mitgenommen haben.

Zeugen gesucht 19 Autos in Ahrensburg beschädigt - Außenspiegel abmontiert

Ahrensburg. In der Nacht zum heutigen Donnerstag haben Diebe ihr Unwesen in Ahrensburg getrieben. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter an den Straßen Parkallee, Ahrensfelder Weg, Waldstraße und Bargenkoppelredder von 19 Autos die Verglasung der Außenspiegel abmontiert und mitgenommen. Betroffen sind Autos der Marken Opel, Mercedes, BMW, Volvo, Audi, VW, Jaguar und Fiat.

Wie hoch die Schadenssumme ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer in der Nacht im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte unter Telefon 04102/8090.