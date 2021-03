Klimaschutz Schulen sollen an Fernwärmenetz angeschlossen werden

Joachim Steußloff ist Leiter der Beruflichen Schule in Ahrensburg. Die Einrichtung soll Ende 2022 an ein neues Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Der Kreis Stormarn will durch die Umstellung an zwei Bildungseinrichtungen in Ahrensburg die CO2-Emissionen senken.