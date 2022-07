"Sylt ist fällig!": Bundesweite Mobilisierung für Demo am 16.Juli läuft

Initiative kündigt laute und politische Demo an. Auch FridaysForFuture macht mit. Ziel: "Den Reichen die Ferien versauen."

Etwa 20 bis 30 Polizistinnen und Polizisten warteten am 2. Juli in Westerland vergeblich: Der angekündigte Demonstrationszug nach Kampen fiel aus.

Westerland. Die Insel Sylt kommt in diesem Sommer nicht zur Ruhe. Das 9-Euro-Ticket hat nicht nur zahlreiche Punks und Obdachlose angelockt, sondern es sind auch weitere Demonstrationen sowie ein zweiwöchiges „Protestcamp“ angemeldet. Für Sonnabend, 16. Juli, mobilisiert die Initiative Werhatdergibt bundesweit Sympathisanten für eine Demonstration von Westerland nach Kampen. "#SyltEntern – Klassenfahrt zu den Reichen!" lautet das Motto der geplanten Veranstaltung.

Demo am 16. Juli auf Sylt: Treffpunkte in mehreren Städten

Für Flensburg, Kiel, Bremen, Hamburg und Berlin haben die Initiatoren Treffpunkte in den jeweiligen Städten auf ihrer Homepage veröffentlicht – mit der Angabe der Gleise und der Abfahrtszeiten der Züge. Für Nordrhein-Westfalen wird wegen der längeren Anreise schon der Start für Freitag empfohlen – samt Vernetzungsmöglichkeiten, um ebenfalls als Gruppe zu starten.

„Als das 9 Euro-Ticket angekündigt wurde, erfreuten wir uns unserer neu gewonnen Mobilität. Nicht so auf der Insel Sylt: Dort wählten sich Hausbesitzer*innen die Finger wund, um eiligst die Sicherheits- und Alarmtechnik ihrer Anwesen aufzustocken. Hilfe, der Pöbel kommt! Und was sollen wir sagen? Sie haben recht: Am 16.7. ist Sylt fällig! Aus mehreren norddeutschen Städten machen wir uns auf den Weg, um dem Feriendomizil der Reichen, der teuersten Insel Deutschlands, einen Besuch abzustatten“, heißt es auf der Internetseite der Initiative.

Initiative der Demo kritisiert den Geldadel auf Sylt

Fernab von den Problemen dieser Welt residiere der Geldadel dort mehrere Wochen im Jahr zurückgezogen auf seiner Insel. „Hinter mit der Nagelschere geschnittenen Hecken fühlt er sich sicher. Das einzige, was den Teilzeit-Insulaner*innen den Kopf beschweren kann, ist die Frage nach dem richtigen Golfschläger.“ Auf Sylt bejubelten sich Reiche für Leistungen, die sie nicht erbracht hätten und vererbten Geld, das sie nicht verdient haben, heißt es weiter. Sylt sei nicht zufällig der ideale Veranstaltungsort für Christian Lindners Hochzeit.

Der Bundesfinanzminister (FDP) hatte dort drei Tage lang seine Hochzeit gefeiert. „Austern und Champagner schlürfend lässt sich dort leicht ausblenden, welche Konsequenzen die massive Konzentration von Reichtum in den Händen einiger Weniger hat. Andernorts ist das Armutsniveau derweil auf einem Rekordhoch“, schreiben die Initiatoren der Sylter Demo. „Die rapide steigenden Preise treiben immer mehr Menschen in die Existenzangst. Angesichts dessen können die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete nur ein Witz sein.“

Demo auf Sylt: Auch Fridays for Future aus Flensburg ist dabei

Die geplante Demo startet um 13.30 Uhr am Westerländer Bahnhof. „Wir werden zusammen unsere Botschaft laut & bunt verbreiten. Wir nutzen Sylt um in ganz Deutschland eine Ansage zu machen: #MakeTheRichPay!“, heißt es im Demoaufruf. Für 18 Uhr ist eine Kundgebung mit Musik in Westerland geplant. Der genaue Ort werde noch bekanntgegeben. „Was wir schon verraten: Es wird laut und politisch!

Auch die Flensburger Ortsgruppe von FridaysforFuture mobilisiert ihre Anhänger für Sonnabend. Um 10.45 Uhr wollen sie gemeinsam Richtung Sylt starten. „Sylt für alle oder keinen*n! Diesen Sommer rücken wir den Reichen auf die Pelle und versauen ihre Ferien. Also packt die Sonnencreme ein und entert mit #werhatdergibt die Insel“, hießt es im Instagram-Aufruf der Klimaaktivisten.

Sylt: Protestcamp für 14 Tage im August geplant

Zu den Teilnehmerzahlen und der geplanten Demonstrationsroute machte der Kreis Nordfriesland bislang noch keine Angaben. Eine weitere Demonstration ist für den 30. Juli von der Partei „Die Rechte“ angemeldet worden. Und auch danach geht es auf Sylt gleich weiter.

Das linke Bündnis „Aktion Sylt“ plant vom 1. bis 14. August auf Sylt ein Protestcamp mit Hunderten Teilnehmern, nach eigenen Angaben „gegen die Gentrifizierung und die Abschottung der Reichen“. „Das Protestcamp ist Thema in der Abstimmung zwischen Kreis (Versammlungsbehörde), Polizei und Gemeinde. Natürlich bereiten wir uns auf diverse Szenarien vor“, sagte Nikolas Häckel,Bürgermeister der Gemeinde Sylt, dem Abendblatt.