Hamburg/Kiel. Innenpolitiker, Suchtmediziner, Juristen und Polizisten wehren sich gegen Drogenfreigabe. Freitag Abstimmung im Bundestag. Die Kritik.

Die deutlichsten Worte findet ausgerechnet eine SPD-Politikerin. So nennt die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens das, was die SPD-geführte Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung plant, „Murks“, einen „schlechten Kompromiss“ und „nicht praxistauglich“. Nicht viel weniger deutlich reagieren Hamburgs Innensenator Andy Grote und schleswig-holsteinische Ministerinnen im Gespräch mit dem Abendblatt auf die Pläne der „Ampel-Regierung“. Die will das Gesetz trotz eines Brandbriefes der Länderinnenminister an diesem Freitag in einer namentlichen Abstimmung durch den Bundestag bringen.