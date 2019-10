Kellinghusen. Knapp 20 Aktivisten haben den Schlachthof Thomsen in Kellinghusen (Kreis Steinburg) in der Nacht zum Montag blockiert. Die Vermummten waren gegen 4 Uhr auf das Gelände vorgedrungen; einige ketteten sich dort an Zäunen an, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Schlachthof von Aktivisten blockiert

Andere seien auf das Dach gestiegen. Die Aktivisten erklärten, sie blockieren damit zwei Eingänge, durch die sonst bis zu 6000 Schweine am Tag in den Schlachthof gebracht würden. Auseinandersetzungen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt sei die Lage „überschaubar und ruhig“.

"Tear Down Tönnies" bekennt sich

Die Aktionsgruppe „Tear Down Tönnies“ bekannte sich mit einem Schreiben zu der Aktion. Damit kämpfen die Aktivisten "für die Befreiung von Tieren, gegen die Zerstörung von Ökosystemen und des Klimas und für Arbeiterrechte in dieser unbeliebten Branche", heißt es in der Mitteilung.

Die Nitratwerte im Flüssen, Seen und im Grundwasser in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein liegen seit Jahren über dem zugelassenen Grenzwert. Grund dafür sind Unmengen anfallender Gülle. Ökologisches Fazit: Raus aus der Tierhaltung! #1000ReasonsToBlockYourSlaughterhouse pic.twitter.com/zhI4ub1eYv — Tear Down Tönnies (@tdt_2110) October 21, 2019

Die Aktion richte sich nicht gegen die Arbeiter der Firma, sondern gegen den Betrieb und die Fleischindustrie. "Das Unternehmen Tönnies, zu dem auch der Schlachthof in Kellinghusen gehört, ist marktführend in Deutschland und steht seit Jahren wegen Tierquälerei und der Ausbeutung von Arbeiter in der Kritik", heißt es weiter.

Clemens Tönnies ist Gesellschafter

Der Schlachthof gehört der Tönnies Holding, das laut eigenen Angaben mit etwa 16.500 Mitarbeitern im Kerngschäft mit der "Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung und Veredelung von Schweinen, Sauen und Rindern" tätig ist.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Sportfunktionär Clemens Tönnies, der Anfang August beim "Tag des Handwerks" in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert hatte. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, so Tönnies. Die DFB-Ethikkommission ermittelte, verzichtete jedoch auf ein Verfahren.