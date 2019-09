Schleswig-Holstein at its best mit fünf leuchtenden Michelin-Sternen und einem internationalen Küchenmix – die Eröffnung des 33. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals (SHGF) am Sonntagabend im Ringhotel Waldschlösschen in Schleswig war ein gelungener Auftakt. Bis zum 8. März 2020 gastieren renommierte Köchinnen und Köche aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Frankreich und der Schweiz in der Herbst- und Wintersaison im Norden.

Von Ahrensburg, Tangstedt und Pinneberg bis Amrum, Sylt und Friedrichstadt stehen 19 vielfach ausgezeichnete Küchenchefinnen und -chefs mit unterschiedlichen Kochstilen bei ihren schleswig-holsteinischen Kollegen in 15 Restaurants am Herd.

Fünf-Gänge-Menü mit Rehwild und Steinpilz

Die Eröffnungsveranstaltung der kulinarischen Reihe ist immer etwas Besonderes. Zu jedem Saisonstart werden drei interessante Köchinnen und Köche aus Deutschland und den umliegenden Ländern engagiert, die zusammen mit einem Küchenchef aus den Mitgliedsreihen und dem Team des ausrichtenden Hauses das Fünfgängemenü mit Dessertparty ausrichten. "Ein besonderer Abend mit einer tollen Mannschaft", sagte am Sonntag Nicole Hesse, stellvertretende Vorsitzende der Kooperation Gastliches Wikingland, die das kulinarische Festival ausrichtet. Und auch Waldschlösschen-Chef Hans-Werner war sehr zufrieden in seinem Haus: "Wir haben 31 Köche im Haus, und die Atmosphäre ist sehr entspannt."

Den Auftakt zum Champagner machte Matthias Baltz, seit 2013 Küchenchef im gastgebenden Ringhotel Waldschlösschen mit Schinken vom Rehwild aus hiesiger Jagd mit Steinpilz und Vogelbeere, Lasagne von La Bonotte Kartoffel, Blauen Schweden mit Rote Bete Tapioka sowie hausgebeiztem Ostseelachs mit Sanddornschnaps und Gurke. Sein Amuse Bouche spiegelt die Jahreszeit wider. Der 33 Jahre alte Küchenmeister aus Rendsburg benutzt gerne Kräuter aus dem Hotelgarten und arbeitet die Aromen der einzelnen Zutaten präzise aus. Und hatte am Sonntag Abend nach eigener Aussage "sehr viel Spaß".

Hamburger Koch bei Auftakt des SHGF

Stör, Fenchel und Trüffel hatte Kirill Kinfelt (ein Michelin-Stern) auf die Teller gebracht. Für den gebürtigen Russen war es die Premiere bei der Auftaktgala vom SHGF. "Ich koche nur das, was mir selbst schmeckt", sagte der 36-Jährige, der in Hamburg zusammen mit seiner Frau Jana das Trüffelschwein in Winterhude sowie das Kinfelts Kitchen and Wine in der HafenCity führt. "Essen soll Spaß machen."

Aus Kopenhagen nach Schleswig war Dak Wichangoen (ein Michelin-Stern) gekommen. Sie führt in der dänischen Hauptstadt das Kiin Kiin und servierte Thunfisch mit Soja, Ingwer und Sesam.

„In Dänemark und vielen westlichen Ländern liegt der Schwerpunkt auf Salz, Fett und Süße. Asiatisches Essen ist für mich die optimale Kombination aller fünf Geschmäcker – dazu gehört viel Umami“, sagt die engagierte Verfechterin ihrer Landesküche. Die 26-Jährige war zum erstenmal beim Gourmet Festival. Ihr Lokal in Kopenhagen wird seit 2011 durchgehend mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, dem einzigen in Dänemark für ein thailändisches Restaurant. "Mache ein einfaches Gericht, und lass die Produkte sprechen", ist Daks Devise. Privat kocht das 1,5 Meter große Energiebündel übrigens nicht. "Entweder kocht mein Freund, oder ich esse Pizza wie alle anderen."

Rustikale Produkte in der gehobenen Küche

Aus den Produkten Ziege aus der Region, Kürbis, Trompetenpilzen und Aprikose hatte Mathias Apelt (ein Michelin-Stern) aus dem Restaurant Ahlmanns im Romantik Hotel Kieler Kaufmann in Kiel einen Gang komponiert. "Ich verwende gerne rustikale Produkte mit viel Eigengeschmack", so der 42-Jährige. "Sie sind für mich Zutaten, die vermeintlich nicht in die gehobene Küche gehören. Die Herausforderung besteht aber darin, den Geschmack dieser Produkte so herauszuarbeiten, dass auch Feinschmecker überzeugt sind.“

Für Rind, Sahne und Essig hatte sich Tristan Brandt entschieden. Er ist 34 Jahre alt, hat bereits zwei Michelin-Sterne erkocht, führt die Küche im Restaurant Opus V in Mannheim sowie weitere acht gastronomische Betriebe in der Stadt. Für den Mainzer geht es immer um guten Geschmack, er gilt aktuell als Shooting Star der deutschen Gourmet-Szene. Zum Festival in Schleswig-Holstein kam er übrigens durch seinen großen Lehrmeister Harald Wohlfahrt. "Der ist ja seit Jahren dabei und hat mir immer begeistert von seinem Koch-Ausflug in den Norden berichtet", so Brandt. "Deshalb freue ich mich sehr, dabei zu sein, und in Deutschland mal nördlicher als bis nach Hamburg zu kommen."

33. Gourmetfestival in Schleswig-Holstein

„Das 33. Festival ist etwas ganz Besonderes“, befand Klaus-Peter Willhöft, „denn wir zeigen, was Köche können.“ Der 75-Jährige lenkt die Geschicke des veranstaltenden Vereins übrigens seit mehr als 30 Jahren. „Unsere kulinarischen Ereignisse sind aus Schleswig-Holstein nicht mehr wegzudenken.“ Der Gourmet-Reigen begann 1987 als Reaktion auf das Schleswig-Holstein Musik Festival.

Die Grüße der Landesregierung überbrachte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). "Das Gourmet Festival ist ein wesentlicher Werbeträger für Schleswig-Holstein und beweist, dass die kulinarische Szene mehr ist als Scholle satt." Mit dem Waldschlösschen verbindet den Politiker auch etwas sehr Persönliches: Hier hat er geheiratet, denn seine Frau stammt aus Schleswig.

Die begleitenden Weine zum Menü kamen von verschiedenen Weingütern in Frankreich, Österreich und Franken. Alle Köche steuerten dann noch Leckereien zur Dessertparty bei: Bühler Zwetschge mit Dinkelgrieß und Old Man Projekt One Rum, Blaubeeren mit Sauerrahm und Zitronenverbene, Bananenkuchen und Pistazien, fermentierte Kirschen mit Kombucha, Süßholz und Valrhona Schokolade sowie Ananas, Kokos und Basilikum. Dem süßen Finale samt Heißgetränken und edlen Bränden der Feingeisterei auf Gut Basthorst konnte keiner widerstehen, obwohl die rund 150 Gäste alle schon sehr satt waren...