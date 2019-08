Hamburg. Wer hat die besten Stücke Fleisch und kann mit Begriffen wie Denver Cut, Flank Steak und Flap Meat etwas anfangen? Diese Frage haben haben sich die Mitarbeiter des Magazins "Der Feinschmecker" gestellt und in monatelangen Recherchen die besten Metzger im Land gesucht. Hunderte Betriebe in der Bundesrepublik nahmen die Mitarbeiter unter die Lupe und machten anonyme Testkäufe. Neben der Qualität wurde auch die Kompetenz und Freundlichkeit bewertet.

Pro Bundesland kürten die Tester anschließend den besten Metzer. In Hamburg konnte die Fleischerei Radbruch in Osdorf überzeugen. Als beste Metzgerei in Niedersachen wurde die Fleischerei Hollmann in Scheeßel ermittelt. Die besten Steaks in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein konnte die Fleischerei Holst in Rieseby überzeugen.

Hier die Liste der besten Metzer: