Kiel/Hamburg. Es ist eine der größten Razzien der jüngsten Geschichte in Norddeutschland: Bei der Aktion mit 1200 Beamten sind Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher vorgegangen. Seit 4 Uhr am frühen Morgen vollstreckten die Einsatzkräfte mit Unterstützung von 13 Staatsanwälten Durchsuchungsbeschlüsse gegen rund 50 Beschuldigte in etwa 110 Wohn- und Firmenräumen mit Schwerpunkt in Bad Bramstedt und Neumünster.

"Einige Maßnahmen laufen derzeit noch", sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel um kurz vor 9 Uhr dem Abendblatt. Grund der Razzia: der Verdacht des schweren Sozialversicherungsbetrugs, der schweren Steuerhinterziehung, des Einschleusens von Ausländern und der Passfälschungen. Im Fokus stehen zwei Hauptverdächtige, die verantwortlich für zwei Firmen sind. Einer der Männer wurde in Schleswig-Holstein, der andere in Nordrhein-Westfalen verhaftet. "Sie kommen im Laufe des Tages vor einen Haftrichter", sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler.

Beschuldigte mit Netzwerk von Scheinfirmen gearbeitet

"Die Ermittlungsverfahren richten sich gegen zahlreiche Firmeninhaber überwiegend ausländischer Herkunft, die über mehrere Jahre Arbeiter als Eisenflechter zur eigenen Gewinnmaximierung 'schwarz' beschäftigt und zur Verschleierung dieser Schwarzarbeit ein bundesweit organisiertes Netzwerk von Scheinfirmen verwendet haben sollen", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Zudem sollen auch Arbeiter aus Drittstaaten, die über keine Aufenthaltstitel verfügten, eingesetzt und mit gefälschten Pässen ausgestattet worden sein – sie sollen als EU-Bürger auswiesen worden sein. Somit richtet sich die Razzia auch gegen die illegalen Arbeiter.

Großer Schaden für Deutsche Rentenversicherung

Zudem wurden 13 sogenannte Vermögensarreste mit einem Volumen von 4,5 Millionen Euro vollstreckt. "Bei der Summe handelt es sich um den Schaden, der den Sozialkassen entstanden ist, vor allem der Deutschen Rentenversicherung", so Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Nun werde versucht, Vermögen zu sichern – in Form von Bargeld, aber auch Immobilien und anderen Vermögensgegenständen.

Bei der Aktion handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme der Staatsanwaltschaft Kiel, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Kiel, der Steuerfahndung Kiel, der Bundespolizei in Rostock sowie der Landespolizei. Weitere Durchsuchungsobjekte befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, wie Oberstaatsanwalt Henning Hadeler mitteilte. "Es ist eine der größten Maßnahmen dieser Art." Der Razzia am Dienstag seien langwierige Ermittlungen vorausgegangen, die "einige Monate" in Anspruch genommen haben.