Polizei Wedel: Sechs Angreifer, ein Messer - rätselhafte Attacke auf Wedeler

Wedel. Sechs Männer haben einen 39-jährigen Wedeler auf offener Straße angegriffen und verletzt. Auch ein Messer soll bei der Attacke, die sich am Galgenberg ereignet hat, im Spiel gewesen sein.

Wie die Polizei erst am heutigen Montag mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am 22. Oktober ereignet. Bisher seien die intensiven Ermittlungen erfolglos geblieben, sodass erst jetzt die Öffentlichkeit informiert werde.

Rärtselhafte Attacke auf Wedeler: Vorfall hat sich bereits am 22. Oktober ereignet

In der Nacht zu Sonntag, 22. Oktober, um 0.15 Uhr wurden Zeugen durch lautes Geschrei auf die Tat aufmerksam. Aus dem Fenster nahmen die Anwohner einen Streit zwischen dem Opfer und den sechs Angreifern wahr. Dabei sei laut den Zeugen auch ein Messer eingesetzt worden.

Laut den bisherigen Ermittlungen haben die Männer den 39 Jahre alten Wedeler ohne ersichtlichen Grund von hinten angegriffen. Das Opfer selbst hat nur wenige Erinnerungen an die Tat. Seine Peiniger beschreiben konnte er nicht.

Sechs Männer attackieren Wedeler: Bisher liegt keine Personenbeschreibung vor

Auch die Zeugen, die zwischenzeitlich auf die Straße gelaufen waren, sind nicht in der Lage, eine Personenbeschreibung der Angreifer abzugeben. Die Anwohner erlebten noch mit, wie der Wedeler davonlief und von seinen Peinigern verfolgt wurde.

Wenig später trafen die von den Zeugen alarmierten Polizisten ein. Sie starteten sofort mit einer Absuche der Umgebung und entdeckten wenig später das Opfer.

Der Wedeler wies Verletzungen am Kopf, an den Händen sowie an den Knien auf. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Hamburg-Rissen gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Ob es sich um einen versuchten Straßenraub handelt oder ob die sechs Männer den Wedeler kannten und gezielt angegriffen haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach rätselhafter Attacke auf Wedeler: Kripo übernimmt die Ermittlungen

Weil diese bisher weder zur Aufklärung der Tat noch zur Identifizierung der Angreifer geführt haben, hat sich nun die Kripo in Pinneberg eingeschaltet und den Fall übernommen. Es besteht der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Ermittler hoffen, dass es weitere Zeugen der Tat gibt oder Hinweise aus dem Umfeld der Täter eingehen. Eine Kontaktaufnahme mit der Kripo ist unter Telefon 04101/20 20 möglich, auch die Polizei in Wedel ist unter Telefon 04103/50 18 0 ansprechbereit.