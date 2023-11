Ehedrama in Elmshorn: Stach Senior (80) aus Verzweiflung auf seine Frau ein?

Mann attackierte seine gleichaltrige Ehefrau mit Messer. Sie schwebt in Lebensgefahr. Richter entscheidet in Klinik über Haftbefehl.

Ehedrama in Elmshorn: In dieser gepflegten Doppelhaushälfte stach Horst L. (80) seine gleichaltrige Partnerin nieder und verletzte sie lebensgefährlich.

Elmshorn. Einen Tag nach dem Ehedrama von Elmshorn hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 80 Jahre alten Täter beantragt. „Der Termin läuft derzeit“, bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge. Dem Senior werde ein versuchter Totschlag zulasten seiner gleichaltrigen Ehefrau vorgeworfen.

Die Bluttat vom Sonntagvormittag – sie hat in der gepflegten Wohnsiedlung im Süden Elmshorns Entsetzen ausgelöst. Horst L. und Ursula F. bewohnen eine Rotklinker-Doppelhaushälfte an der Gerhard-Schröder-Straße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist.

Der rote Aufkleber der Polizei an der Eingangstür weist die Doppelhaushälfte aus beschlagnahmten Tatort aus.

Foto: Arne Kolarczyk

Das Haus ist bestens in Schuss, der Vorgarten penibel gepflegt und schön bepflanzt. Nur das rot-weiße Absperrband der Polizei, das einmal rund um das Grundstück gespannt ist und den Zutritt verwehrt, stört die vermeintliche Idylle.

Ehedrama von Elmshorn: Wohnhaus ist weiter als Tatort beschlagnahmt

Wer genau hinschaut, kann an der Scheibe der Haustür einen roten Aufkleber erkennen, der das Gebäude als Tatort ausweist und das Betreten unter Androhung einer Strafe verbietet. „Die Beschlagnahme dauert an“, berichtet Merle Neufeld, Sprecherin der in Itzehoe angesiedelten Mordkommission.

Laut Carsten Ohlrogge, Leitender Oberstaatsanwalt, hat sich der 80 Jahre alte Tatverdächtige zu den Vorwürfen geäußert.

Foto: Axel Heimken / picture alliance/dpa

Hinter den weißen Gardinen des Gebäudes soll Horst L. um kurz vor 8 Uhr zu einem Messer gegriffen und mehrfach auf seine gleichaltrige Partnerin eingestochen haben. Dann verletzte er sich mit dem Messer selbst.

Nach der Attacke vertraute sich der 80 Jahre alte Mann einer Nachbarin an

Im Anschluss verließ der 80-Jährige das Gebäude und berichtete einer Nachbarin, etwas schlimmes getan zu haben. Die entdeckte die schwer verletzte Nachbarin Ursula F., die in einer Blutlache lag, und alarmierte sofort Polizei und Rettungsdienst.

Foto: Arne Kolarczyk

„Für das Opfer besteht nach wie vor Lebensgefahr“, so Neufeld weiter. Die Seniorin liege in einem Krankenhaus, bisher hätten die Ermittler mit ihr nicht sprechen können. Auch Horst L., der als schwer verletzt gilt, befindet sich nach wie vor in einer Klinik. „Für ihn besteht keine Lebensgefahr“, so die Polizeisprecherin weiter.

Nach der Attacke soll sich Horst L. selbst mit dem Messer verletzt haben

Derzeit befindet sich ein Ermittlungsrichter bei dem Senior im Krankenhaus. Horst L. ist nicht transportfähig, kann daher nicht in das Gericht gebracht werden.

„Wir werden einen Haftbefehl beantragen.“, so Ohlrogge weiter. Gegen den Mann „bestehe ein dringender Tatverdacht des versuchten Totschlags“. Er habe sich bereits gegenüber den Ermittlern zu den Vorwürfen geäußert.

Richter entscheidet am Krankenbett des Täters über einen Haftbefehl

Der Oberstaatsanwalt geht davon aus, dass aufgrund der Beweislage ein Haftbefehl erlassen wird – mit dem Haftgrund einer Wiederholungsgefahr. Allerdings könne es sein, dass der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wird.

In diesem Fall würde der 80-jährige Elmshorner von der Untersuchungshaft verschont. Die diesbezügliche Entscheidung wird vermutlich erst am Dienstag öffentlich werden.

Merle Neufeld ist die Sprecherin der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe.

Foto: Polizei Itzehoe

Während die genaue Uhrzeit der richterlichen Vorführung noch nicht feststeht, sammeln die Ermittler der Mordkommission weiterhin Spuren und Hinweise. „Wir haben vor Ort einige Beweismittel sichergestellt“, so Sprecherin Neufeld. Ob darunter auch die mögliche Tatwaffe sei, stehe noch nicht fest.

Auch die Spurensicherung vor Ort an der Gerhard-Schröder-Straße werde noch einmal fortgesetzt. Das Motiv des Ehedramas ist laut der Polizeisprecherin noch unklar. „Wir vermuten es im persönlichen Bereich.“

Hinter der Attacke des 80-Jährigen auf seine gleichaltrige Ehefrau könnte eine Verzweiflungstat stecken. Nachbarn, die anonym bleiben wollen, berichten von einer schweren Erkrankung der Ehefrau.

Polizei vermutet das Motiv des Ehedramas von Elmshorn im persönlichen Bereich

Horst L. könnte mit der Situation Zuhause überfordert gewesen sein und daher aus Verzweiflung zum Messer gegriffen haben. Der mögliche Plan: Gemeinsam mit seiner Frau aus dem Leben scheiden.