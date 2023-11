Vermisst: 58 Jahre alter Mann verschwindet aus Pflegeheim in Wedel

Wolfgang Peter W. hat am Nachmittag des Reformationstages sein Pflegeheim in Wedel verlassen. Noch am Mittwoch wurde er gesehen.

Wedel. Seit Dienstag wird ein 58 Jahre alter Mann aus Wedel vermisst. Wolfgang Peter W., der in einem Pflegeheim an der Hafenstraße lebt, wollte am Nachmittag angeblich zum Hauptbahnhof nach Hamburg fahren.

Gegen 15.45 Uhr hatte der an Diabetes erkrankte Mann das Pflegeheim verlassen und vorher einem Pfleger gesagt, er wolle zum Hauptbahnhof fahren. Als Wolfgang Peter W. um 23.45 Uhr nicht zurück in der Einrichtung war, informierten die Verantwortlichen die Polizei.

58 Jahre alter Wedeler vermisst: Eine Spur führt nach Hamburg-Horn

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Daher fahnden die Beamten seit Donnerstag öffentlich mit einem Foto nach dem 58-Jährigen. Er ist 1,70 Meter groß, wiegt 78 Kilogramm, hat braune Haare und trägt einen Drei-Tage-Bart.

Zur Bekleidung des Wedelers ist nichts bekannt. Er soll einen faltbaren schwarzen Rollstuhl dabei haben. Zeugen wollen Wolfgang Peter W. am Mittwochabend noch an der Washingtonallee in Hamburg-Horn gesehen haben.

Wolfgang Peter B. leidet unter Diabetes Typ II und ist auf die Einnahme von Insulin angewiesen. Bei einer Nichteinnahme besteht für ihn eine erhebliche Gesundheitsgefährdung.

Vermisster Mann aus Wedel führt einen faltbaren Rollstuhl mit sich

Wer etwas über den Aufenthaltsort des Wedelers weiß oder ihn seit Dienstag gesehen hat, meldet sich auf dem Polizeirevier Wedel unter Telefon 04103/50 180. Auch der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle kann eingeschaltet werden.