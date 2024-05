Pinneberg. Aus etwa acht Metern Höhe sprang der minderjährige Täter auf ein Garagendach, um vor der Polizei abzuhauen – mit schmerzhaften Folgen.

Zwei minderjährige Einbrecher hat die Polizei in Pinneberg gestellt und festgenommen. Einer der beiden sprang auf der Flucht von einem etwa acht Meter hohen Hausdach auf eine Garage und verletzte sich dabei erheblich.

Die beiden 14 und 17 Jahre alten Täter hatten gegen 3 Uhr in der Nacht zu Mittwoch, 8. Mai, versucht, an der Ottostraße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Offenbar gingen sie dabei derart geräuschvoll zu Werke, sodass Nachbarn aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten.

Polizeihund spürt einen der Täter auf, dieser wird durch Bisse verletzt

Die Beamten waren schnell vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatten es die Einbrecher noch nicht ins Gebäude geschafft. Der Fluchtweg war ihnen jedoch auch abgeschnitten, sodass sich beide offenbar Verstecke suchten.

Ein Diensthund spürte einen der Täter schnell auf. Der widersetzte sich gegen seine Festnahme, was schmerzhafte Folgen hatte. Nach Polizeiangaben wurde der Jugendliche durch Bisse des Diensthundes verletzt.

Komplize klettert über ein Fallrohr auf ein Gebäudedach

Sein Komplize hatte sich offenbar an einem Fallrohr hochgezogen und es auf ein Hausdach geschafft. Von dort versuchte er auf ein darunterliegendes Garagendach zu springen. Aufgrund der erheblichen Höhe überstand er den Sprung nicht unverletzt und musste die weiteren Fluchtpläne aufgeben.

Die Polizisten alarmierten einen Krankenwagen. Der Verletzte kam nach medizinischer Erstversorgung unter Polizeibegleitung zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch der Komplize wurde aufgrund der Hundebisse behandelt.

Festnahme nach Einbruch in Pinneberg: Kripo sucht weitere Zeugen

Nach Abendblatt-Informationen sind die Jugendlichen ausländische Staatsbürger, ihre genauen Personalien stehen offenbar noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe wird zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob sie gegen die Jugendlichen einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellt.

Die Kripo in Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in der Nacht das Tatgeschehen beobachtet haben oder rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.